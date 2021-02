Lopetegui: "El Borussia tiene uno de los mejores ataques del mundo"

Julen Lopetegui ha analizado el encuentro de ida de los octavos de final de la Champions, elogiando el potencial del Borussia Dortmund sobre su momento de forma y expresando la altísima exigencia de una cita a la que el Sevilla no ha llegado en muchas ocasiones. "Lo primero es la ilusión que nos genera poder jugar unos octavos de la Champions, cuestión que no es menor, que es muy difícil conseguirlo. Y luego está la ilusión de poder competir con el Borussia Dortmund, que arrasó en su grupo y que tiene uno de los mejores ataques del mundo y con un talento ofensivo extraordinario en Europa. Es difícil encontrar equipos con tanto potencial ofensivo"

Debido a ese potencial, el Borussia requerirá la mejor versión del Sevilla, aseguró. "Nos va a obligar, con la ilusión que nos genera poder jugar este partido, hacerlo con la exigencia de competir al máximo nivel y hacer un partido redondo a todos los niveles. No hay otra manera de competir ante un equipo tan brillante y con tantas alternativas ofensivas como tiene el Borussia".

Antes del partido con el Huesca, el entrenador del Sevilla dijo que ése era el partido más complicado desde que arrancó la temporada. ¿Es el del Borussia Dortmund más exigente? "Es el más bonito. El más bonito. La exigencia es máxima siempre en el fútbol, y en unos octavos de final de la Champions, imagínate", replicó el guipuzcoano.

Al ser preguntado por el gran momento de forma del Sevilla se ha explayado Lopetegui. "Momentos hay muchos. Se trata de un trabajo continuo, el equipo cree en lo que hace y tenemos que seguir haciéndolo así. Antes lo ha comentado Fernando y me ha gustado mucho su respuesta. No vale para nada lo que has hecho, sino que tienes que centrarte en lo que tienes que hacer, e ilusionarte con una competición en la que, en el el último decenio por ejemplo, es la tercera vez que el Sevilla tiene la oportunidad de jugar un partido tan bonito como este. Eso habla de la dificultad de poder acceder a unos octavos de final y de la ilusión que nos genera. No pondría el foco en un momento clave, sino en el trabajo diario y en mirar el siguiente paso, no mirar para atrás, no mirando el paisaje".

"Tenemos que mirar el siguiente paso que debemos dar, en este caso el encuentro con el Dortmund, insisto, un partido bonito, exigente, precioso", abundó Lopetegui.

Jesús Navas, con el grupo: "Ha entrenado con el grupo y está a disposición. Decidiremos mañana qué es lo que hacemos".

La crisis del Dortmund frente a su experiencia: "Los que hemos visto el potencial del Dortmund sabemos que en muchísimos de los partidos en liga que no han ganado al final el potencial de ocasiones que generan en cada partido y la capacidad individual y colectiva para generar fútbol es difícil de ver en un equipo. Esa es la realidad futbolística de un equipo con mucho nivel y hecho para llegar a los últimos tramos de la Champions y con futbolistas de máximo nivel en todas las líneas. Pero eso no nos quita ni un ápice de ilusión y de ambición. La ilusión y la ambición van a estar presentes. Como siempre decimos, tenemos la sana intención de superar a un equipo tan bueno y tan brillante como el Dortmund".

Cambio de entrenador anunciado en el Borussia: "Eso lo que les da ya es una estabilidad para saber ya hacia dónde va el equipo, no lo sé. Yo sí sé del potencial de sus jugadores y el conocimiento que tiene Terzic de su plantilla es el mejor que hay ahora mismo".

Partido sin favorito: "Yo a esas preguntas que os gustan tanto a los periodistas, las cosas antes de..., no valen para nada. No vale ir de favorito o no favorito, vale lo que hagas en el campo, no hay más. Si nos diera algo eso, te lo diría. Pero para mí vale lo que vamos a hacer mañana. Sí te digo que nos enfrentamos al Borussia Dortmund, un equipo hecho para ganar la Bundesliga y para llegar al final en la Champions, esa es la realidad de la composición de su plantilla y de su capacidad. Desde la madurez de algunos futbolistas, el equipo es consciente de que todo lo que se hable es papel mojado".

Haaland, la gran referencia: "Todo lo que pueda decir, aportaría poco. Ya lo ha definido Fernando. Es una de las grandes apariciones mundiales, consolidado a pesar de su edad (20 años), con un repertorio muy amplio, pero no me quedaría en él. El Dortmund tiene jugadores arriba aparte de Haaland, que es extraordinario. Tiene a Sancho, tiene a Reyna, a Reus, un jugador fantástico, tiene a Brandt, a Moukoko... Tiene alternativas arriba interesantes y muy potentes. Haaland es la alternativa de la que todos habláis, pero es un equipo muy completo a nivel ofensivo".

El estilo del Dortmund: "Es un equipo que juega muy bien al fútbol, que tiene muchas alternativas ofensivas y muchas estructuras de ataque, tanto a nivel de continuidad como de transición. Es decir, te ataca de muchas maneras. Y tiene también en muchos tramos de los partidos una gran calidad defensiva, sobre todo en ser capaz de apretar tras las pérdidas. Es un técnico que conoce muy bien, porque estaba ya ahí, a sus futbolistas y es el más capacitado para guiarlos hacia delante en este tramo de temporada. En referencia a los partidos que he visto y sin mirar a la clasificación me parece un auténtico equipazo".