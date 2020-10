Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, ha comparecido en rueda de prensa para analizar el partido ante el Rennes, un rival al que ha calificado como "un gran equipo" y del que ha recordado que fue "segundo en la Liga francesa", lamentando que no le preguntaron sobre su juego y sí de otras cuestiones relacionadas con su equipo, como la falta de gol, el regreso de Koundé o el estado físico de Jesús Navas.

El entrenador guipuzcoano siente que está ante un partido muy importante y espera una buena respuesta de sus jugadores.

"Tenemos mucha ilusión de competir en la competición que nos toca mañana y por la que tanto hemos luchado. Ya tenemos el primer partido en casa ante un rival muy complicado y complejo como todos los partidos de Champions, un equipo que fue segundo en la Liga francesa, un equipo con muy buenos futbolistas y que nos va a obligar, como siempre decimos, a hacer un buen partido. En eso es en lo que tenemos que centrarnos, en nuestra respuesta a lo que nosotros hacemos respetando muchísimo por supuesto al rival", ha comentado el preparador del equipo nervionense.

La vuelta de Koundé ha sido una buena noticia en el entrenamiento de este martes y Lopetegui valora si alinear al jugador de inicio. "Estamos contentos y decidiremos mañana. Veremos un poco en base a analizar diferentes aspectos si realmente procede o no que pueda jugar de inicio, pero, vamos, él hoy ha entrenado con total normalidad y ha trabajado muy bien. Desde el primer día no ha tenido el más mínimo síntoma y es un jugador que tiene una gran acumulación de partidos. Veremos, tenemos que tomar una decisión en las próximas horas".

Sobre Jesús Navas y sus posibles sustitutos también ha hablado, aunque cree que el palaciego llegará a tiempo. "Bueno, Aleix (Vidal) no está inscrito en la lista y no puede ser una opción ningún caso. A partir de ahí pues si no está Jesús buscaremos soluciones diferentes que tendríamos lógicamente que poner práctica. Eso es lo que nos toca, pero realmente con Jesús todavía quedan 24 horas y estamos esperanzados de que pueda que estar con nosotros".

Champions sin afición. "Somos conscientes del ambiente que se genera y siempre se vuelcan más en los partidos de Champions y en este caso como está la situación no nos queda otra que hacer un gran partido y dedicárselo a ellos".

La falta de gol. "Todos los problemas son de todos en todas las líneas siempre y tanto en la capacidad ofensiva como la efectividad defensiva todo el equipo trabaja para que sea así y no es una excepción. Nosotros seguimos en la misma línea de trabajar, de generar las máximas ocasiones posibles para que el equipo tenga las máximas posibilidades para poder generar y marcar. Seguiremos en esa línea, trabajando, haciendo nuestro trabajo y pensando siempre en que cuanto más opciones tengamos más posibilidades dw efectividad tendremos".

La acumulación de Navas. "Jesús está jugando todos los partidos, es un chico que es importante sin ninguna duda para nosotros y tratando de que llegue en las mejores condiciones posibles para mañana. Vamos a ver y a esperar, pero aún confío en que pueda estar. La acumulación de partidos actualmente y la intensidad de los mismos y venir de donde venimos... Evidentemente, eso no es sólo para él, sino para todos los equipos que jugamos cada 3 días como nosotros en este caso, pero eso es una realidad que existe que no hemos podido elegir y nos tenemos que adaptar como llevamos haciendo desde el inicio de todo este proceso. En cuanto a Jesús Jesús, evidentemente, claro que es humano y tiene una acumulación importante. En la selección ya son 3 partidos no hay dos como antes... todo está siendo muy intenso. Jesús es un chico que recupera bien y trataremos de utilizarlo de manera conveniente y tenemos que gestionarlo".