Lopetegui se une a la conjura por el Sevilla Atlético: "Necesita de todos los sevillistas, no nos falléis"

El Sevilla está realizando desde sus medios un llamamiento para que la afición acuda este sábado al Estadio Jesús Navas a apoyar al Sevilla Atlético, que se juega la permanencia en la Primera RFEF. La cita es a las 18:30 y ya se ha abierto el periodo de inscripción para los socios. Y Julen Lopetegui quiso ayudar con un mensaje desde su lugar de asueto, durante su periodo de vacaciones.

Lopetegui participó en esa conjura del Sevilla para que el filial esté lo más arropado posible el próximo sábado a las seis y media de la tarde, una hora que puede provocar un bajo ritmo del encuentro por el calor, aunque Alejandro Acejo confía en que no sea así. "Las temperaturas creo que van a bajar y puede que sea un arma a favor porque nosotros estamos acostumbrados", dijo refiriéndose también a la juventud de su plantilla, en SFC TV.

El mensaje del entrenador del primer equipo, que hizo un pequeño receso en su pequeño descanso tras la conclusión de la Liga, fue el siguiente: "Desde aquí os pido a todos los sevillistas que apoyéis a los chicos de Alejandro Acejo en el próximo y definitivo partido, donde se juegan nada más y nada menos que la salvación de la categoría. ¡No nos falléis! Un abrazo a todos".

En el mismo sentido intervino también José Castro. El presidente del Sevilla pedía un esfuerzo extra a sus socios para que alienten a los chavales del filial. "Este sábado, el Sevilla Atlético se juega un partido crucial en el estadio Jesús Navas. Necesita de todos los sevillistas que puedan estar allí, apoyando a nuestro equipo para salvar la categoría".

"¡Todos por la permencia del Sevilla Atlético!" es el lema con el que el club remata el anuncio de la inscripción de socios para el partido, que se puede realizar en este enlace. También estará disponible el correo taquillas@sevillafc.com para incidencias. No se pondrán entradas a la venta.

El filial sevillista se salvará si vence al Linares, empresa que no será nada sencilla, puesto que es el sexto clasificado y está a un punto del Nástic, primer equipo de la zona de promoción. En caso de empate, obtendría la permanencia si no gana el Cornellá en su visita al Castellón, que ya no se juega nada. Y si pierde, debería esperar no sólo que el Cornellá no ganase sino que tampoco lo hiciese el Sanluqueño, que recibe al Villarreal B, segundo clasificado pero que ya no puede alcanzar al primero, el Andorra, que ya es equipo de Segunda División.