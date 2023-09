Mendilibar calca el inicio liguero de Lopetegui la temporada que fue destituido

El Sevilla se juega este martes mucho de cara a su futuro. José Luis Mendilibar empieza a sentirse amenazado y en la afición empiezan a surgir voces descontentas, que piensan que la plantilla con cuarto mayor límite salarial de la Liga no puede estar luchando en los puestos bajos.

El entrenador vasco defendía este lunes en su rueda de prensa previa al partido ante el Almería que su equipo no tiene obligación de ganar. Algunos se han tomado la frase al pie de la letra, pero el técnico lo que quiso fue extrapolar la pregunta a su relación con los jugadores. No es que dijera que el Sevilla no tiene la obligación de ganar, sino que sus jugadores lo único que tienen la obligación de darle a él es entrega y compromiso y que en el resultado influyen otras variables. Pero como código interno. Evidentemente, el técnico sabe cómo funciona esto. Tonto no es.

Entre otras cosas porque el de Zaldívar de momento ha calcado el inicio liguero de Julen Lopetegui la temporada pasada, en la que fue destituido tras la jornada séptima, cuando perdió ante el Atlético de Simeone (0-2). Al partido ante el Borussia Dortmud, que fue el último, iba ya destituido, como bien sabe todo el sevillismo.

El Sevilla hoy, tras cinco partidos disputados en la Liga, suma 4 puntos, fruto de una sola victoria y un empate. Una victoria ante Las Palmas (jornada quinta, cuarto partido) y un empate en Pamplona. Lopetegui logró el primer triunfo en la quinta jornada, ante el Espanyol (2-3) el día del debut de Kike Salas y Carmona como titular, marcando dos goles. Antes, el Sevilla de Lopetegui había perdido precisamente en El Sadar en la primera jornada (2-1), empataba en casa ante el Valladolid (1-1), y perdía en Almería, rival de este martes, por 2-1.

En la cuarta jornada Lopetegui cayó en casa ante el Barcelona por 0-3 pese a jugar una buena primera parte con ocasiones muy claras falladas, llegando la primera victoria como hemos dicho a la semana siguiente en Cornellà.

La diferencia entre ambos es que el Sevilla del de Asteasu se enfrentó a un rival potente como el Barcelona (también en Champions con el Manchester City, que ganó 0-4 en Nervión), mientras que el de Mendilibar, que en Europa empató con el Lens (1-1), se ha medido a dos recién ascendidos (Alavés y Las Palmas) y a ningún equipo de los llamados a estar arriba en la tabla. El Sevilla esta campaña empezó perdiendo ante el Valencia en Nervión (1-2), después cayó en Mendizorroza ante el Alavés (4-3) y ante el Girona en casa (1-2). Después, tras suspenderse el partido ante el Atlético en el Metropolitano, ganó su primer duelo ante Las Palmas (1-0) y sumó un punto en Pamplona (1-1).

El Sevilla se Mendilibar está un puesto más abajo que la temporada pasada tras cinco jornadas disputadas (decimoséptimo ahora, decimosexto entonces) y también hay que matizar que ha jugado más partidos en casa, en concreto tres, que fuera. Lopetegui tuvo sólo dos partidos en el Sánchez-Pizjuán, uno de ellos ante el Barcelona. El que después fue entrenador de los Wolves empató posteriormente en La Cerámca de un rival directo, el Villarreal (1-1), y perdió en casa ante el Atlético por 0-2 en la que fue su sentencia.