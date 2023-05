Mendilibar vive este partido "con una alegría de la leche”

José Luis Mendilibar es un hombre feliz en el Sevilla. Se le nota en cada rueda de prensa, en cada gesto, en cada respuesta, incluso a las preguntas algo más complicadas sobre su futuro. "Los resultados son los que son, sería muy difícil decir lo contrario. Todo el mundo habla después de los partidos, después de los resultados y no sería fácil hablar mal después de los resultados".

¿Cómo está Mendilibar en una cita como ésta en el Juventus Stadium? Respuesta franca: "Con una alegría de la leche, estoy viviendo un sueño, estoy tranquilo, no estoy nada nervioso. No me vuelvo loco pensando en el rival, pienso más en mis jugadores y a partir de ahí pienso en lo que tengo. Nos puede ganar cualquier equipo, pero nosotros también le podemos ganar a cualquier equipo, a la Juve también".

Equipo italiano: no hay que volverse locos

El entrenador vasco no rehúye a ninguna pregunta, tampoco a las que tienen que ver con las claves de este partido contra la Juventus y las diferencias respecto a la anterior eliminatoria contra el Manchester United. "Las claves están en la tranquilidad en todo momento, disputar el minuto a minuto, no volvernos locos, no va a ser igual que en Manchester. Son un equipo italiano, han ido de abajo arriba en su liga, la clave está en saber competir como compiten ellos los equipos italianos en general".

Entonces se le cuestiona sobre el elevado número de goles que se produjo en ese cruce con el United. "No es fácil que haya tantos goles en una eliminatoria, los últimos partidos de la Juve ganan, pero por la mínima, no dan tanto al equipo rival. Ellos aprovechan las que tienen, es el riesgo que podemos tener, querer ir demasiado arriba, pero suponemos que es en su campo y saldrán arriba y espero que sea un partido abierto".

Ni una pista sobre si jugará Bono

No quiere aclarar Mendilibar nada sobre el guardameta que será titular, "porque eso lo veréis mañana", pero sí puntualiza que no tiene ni la más mínima duda sobre los once elegidos. "Habrá algún tocado, pero sé cómo van a estar y como están. Lo tengo en mente el equipo y mucho tiene que cambiar el entrenamiento de hoy para tener que cambiarlo".

¿Ocampos, Fernando, Lamela? "Ocampos, si no pasa nada raro, está en mi mente. Todos los que salgan estarán al ciento por ciento".

Lo físico y lo mental a estas alturas

Otra cuestión, el tema del físico a estas alturas del curso balompédico. "Más que el físico es mental, a estas alturas de la temporada no es fácil estar bien, todo el mundo lleva encima un montón de partido, muchos de ellos han jugado un Mundial y llegan justos. Es creerte tú mismo que estás muy bien y estar mejor que el rival. Hacerles creer que son tan buenos como el rival y que pueden luchar".

Y un análisis sobre el nivel de la Juventus. "Tienen muy buenos jugadores de mitad de campo para arriba, pero defensivamente son buenos. A veces cambian y juegan con dos carriles. Es difícil crearles problemas. Los jugadores buenos también tienen la fuerza defensiva con ese trío de centrales más carrileros y medios centro".

¿Firmaría Mendilibar el empate? "Vamos a ver cómo va todo. En el minuto 20 de Manchester firmaría el 2-0 allí y al final fue 2-2".