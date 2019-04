El Sevilla regresó en la tarde de ayer a los entrenamientos en la ciudad deportiva con la mente puesta en el duelo que el equipo de Joaquín Caparrós tiene el próximo viernes ante el Leganés en el Ramón Sánchez-Pizjuán (21:00), enfrentamiento para el que se complica la presencia de uno de los bastiones de la defensa, Daniel Carriço.

El portugués tuvo que ser sustituido el pasado domingo en Montilivi al sentir un pinchazo en el muslo, detallando el club en su primer parte médico que el central sufría una lesión muscular en el cuádriceps derecho. Carriço no participó en la primera sesión de trabajo de la semana y el jugador tendrá que someterse a pruebas médicas para determinar el alcance real de la lesión, por lo que se intuye que no podrá estar disponible para Caparrós este viernes.

Quien sí trabajó con normalidad en el regreso a los entrenamientos después de que el cuerpo técnico ofreciera a la plantilla el lunes libre es Gabriel Mercado, ausente en el partido de Gerona por un proceso vírico que le impidió viajar.

Además, el delantero Andre Silva sigue con el grupo una vez que se ha recuperado de las molestias en el tendón rotuliano que le han impedido jugar en el último mes. El atacante cedido por el Milan ya participó en las dos últimas sesiones de la semana pasada y podría volver a la convocatoria si tiene el tono físico adecuado. El portugués no ha podido estar disponibla para Caparrós desde el partido ante el Valencia, en el que jugó unos minutos. Ya en el derbi ante el Betis Andre Silva no apareció en la convocatoria y desde entonces no lo ha hecho.

La gran incógnita para el encuentro ante el Leganés está en los planes de Caparrós para sustituir al sancionado Banega, toda vez que Gonalons sigue fuera del grupo. Si en los últimos partidos no ha contado con el camerunés Amadou (decepcionante su actuación en Getafe), otra opción es que sea Franco Vázquez quien acompañe a Roque Mesa, aunque también es cierto que el canario también firmó un pobre partido en Montilivi.

El Sevilla vuelve a entrenar hoy miércoles y mañana jueves en horario matinal para preparar la cita ante el Leganés.