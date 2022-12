El día que Monchi reconoció que Marcao arrastraba una lesión en los isquios antes de llegar al Sevilla

El enigma físico de Marcao como jugador del Sevilla tiene una referencia bien clara para conocer la realidad de la situación del defensa brasileño. Se trata de una entrevista que le realizó la televisión del Sevilla FC desde Lagos a Monchi, director deportivo de la entidad. Éste, en un corte que arranca en el minuto 19:12, de la charla con el periodista Juan Ramón Morales, explica con claridad que la lesión no es algo que le hubiera afectado por primera vez en su periplo como jugador sevillista, sino que era algo que lo arrastraba desde su etapa en el Galatasaray turco.

Marcao se había incorporado a la concentración de la plantilla entonces dirigida por Julen Lopetegui durante la gira asiática, concretamente en un viaje que coincide con la llegada también de los futbolistas serbios, que habían tenido unos días más de permiso por sus partidos con su selección nacional. El defensa central brasileño, que llegaba como sustituto de Diego Carlos, estuvo incluso entrenando en esos primeros días, pero posteriormente tuvo que parar de una forma un tanto misteriosa para todos los aficionados sevillistas.

"Marcao, desgraciadamente, se ha lesionado. Él venía, él tuvo unas molestias en la recta final de la temporada pasada en los isquios, por lo que estuvo jugando un mes entero jugando prácticamente sin entrenar y esa lesión le ha debilitado el isquio. En el momento en el que se ha aumentado las cargas de trabajo, pues ha protestado el músculo. Afortunadamente, no es nada grave, pero como no es tampoco una cosa urgente, que tenga que estar de hoy para mañana, pues estamos haciéndolo con precaución. Yo creo que si todo va normal la semana que viene se incorporará con el grupo y el día del Trofeo Antonio Puerta debería estar para jugar unos minutos. Es una lesión pequeña, de días, pero no queremos cometer errores que ya cometimos en el pasado. Más allá de eso, igual que se ha lesionado Rafa, son gajes del oficio".

Éstas eran las palabras de Monchi cuando concluía la fase de la concentración que había llevado a cabo la plantilla sevillista en Lagos y que se pueden oír perfectamente yéndose al minuto 19:12 de la entrevista que se adjunta a este artículo.

El resto ya es conocido por todos los seguidores del conjunto sevillista. Marcao no acaba de incorporarse nunca de manera plena a los entrenamientos con Julen Lopetegui y éste siempre respondía en todas las ruedas de prensa que el central brasileño no contaba con el alta médica y que prácticamente no lo había tenido a su disposición en ningún momento de la temporada.

Con la destitución de Lopetegui y la llegada de Jorge Sampaoli al puesto de entrenador, el argentino le pidió un esfuerzo a Marcao para que ayudara a la plantilla en unos momentos complicados. El central brasileño debutó oficialmente con el Sevilla en la jornada 8 en un partido contra el Athletic que acabó con el resultado de 1-1. Después jugó otros 90 minutos en Mallorca, donde el Sevilla ganó 0-1, descansó contra el Valencia y volvió a estar en el equipo titular contra el Real Madrid (3-1) y el Rayo Vallecano (0-1).

En la Champions jugó también los partidos enteros ante el Borussia Dortmund (1-1) y Copenhague (1-0) hasta que se lesionó antes de llegar al descanso contra el Manchester City (3-1). Éstos fueron los siete únicos partidos que Marcao ha jugado con la camiseta sevillista.

La pasada semana se anunciaba por parte del club que había recaído de esas molestias musculares y que debía pasar por el quirófano después de haber dejado pasar un tiempo increíble desde la parada del fútbol por el Mundial de Qatar. Este viernes fue operado en Madrid por los doctores Lasse Lempainen y Pedro Luis Ripoll en la clínica Ruber Internacional. Ahora estará tres meses de recuperación, con lo que prácticamente le dice adiós a la Liga después de haber jugado sólo siete partidos en total el hombre que venía como sustituto de uno de los mejores centrales del mundo, Diego Carlos.