Monchi, estrella en 'Sevilla es Futbol 2022' junto a Juan Marín

El programa Sevilla es Fútbol 2022 calienta motores con vistas a los actos organizados en el Prado de San Sebastián, con la final de la Europa League que acogerá el Ramón Sánchez-Pizjuán este miércoles 18 como leitmotiv. Y este viernes ha contado con la presencia estelar de Monchi.

El director general deportivo del Sevilla se ha abstraído por un rato de la urgente actualidad del equipo, que sigue peleando por la clasificación para la Champions con otro partido trascendental este domingo en el Wanda Metropolitano. Y ha participado en el panel de expertos sobre fútbol dentro del programa de actos.

Monchi realizó una ponencia dentro del panel de expertos, talento y valores de la gestión deportiva junto a Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía. En ella abordó distintos asuntos.

Destacó su elogio de Sevilla como ciudad del fútbol. "Sevilla es el mejor ejemplo de talento en Andalucía. Un equipo campeón de la Copa, equipos que pasean nuestro nombre por Europa, dos aficiones magníficas y una ciudad que es constantemente anfitrión de eventos", añadió, haciendo extensible la loa a la comunidad autónoma. "Andalucía es un magnífico vivero, un caldo de cultivo del talento en muchas disciplinas deportivas para que el deporte andaluz sea un referente en España y en Europa y sale ganadora en muchísimos eventos. Había que hacer una loa al deporte andaluz porque estamos en un momento magnífico de infraestructuras, de recursos humanos, de futuro y planificación".

Monchi también habló del mimo que le pondrá el Sevilla a un gran evento "como la final de la UEFA Europa League que se disputará en nuestro estadio pese a no ser nosotros partícipes". "En nuestro estadio se disputará nuestra competición. Aunque no estemos nosotros, no se puede jugar mejor una final de Europa League en el mundo que en el estadio del Sevilla y el miércoles será así", añadió al respecto.

Ya más centrado en la gestión del Sevilla como entidad deportiva, resumió: "Nosotros somos receptores de talento, tenemos a diario más de 500 niños entre 5 y 18 años en la ciudad deportiva que continuamente entrenan, trabajan, aprender y mejoran continuamente".

Y habló de cómo se canaliza esa recepción de talento futbolístico: "Se diferencian tres procesos: la detección del talento, la gestión y la consolidación. Lo más complicado es la gestión de ese talento, porque hay que tener las herramientas y medios necesarios para que crezcan no solo a nivel deportivo, sino también humano. Y valores como el trabajo en equipo, potenciar la confianza y la autocrítica, ser resilientes, inconformistas y hacer las cosas con pasión son los que intentamos transmitir en el día a día. Y luego la consolidación ya es lo más complicado".

El Monchi que quiso ser político

También habló de su vocación frustrada de político. Yo, que soy un defensor del Big Data y sacar conclusiones a través del dato, me preocupé en su momento de saber qué había estudiado cada uno de los miembros del Congreso de los Diputados. Y llegué a la conclusión de que el cuarenta por ciento había estudiado Derecho. Se podía estudiar Ciencias Políticas en Andalucía, pero no me daba económicamente para irme, y me fui a estudiar Derecho a Jerez, no pensando en la abogacía, sino pensando en que quería ser político".

Además, hizo apología de lo andaluz, y también del político andaluz, ante el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín. "No soy político, pero gracias a los políticos andaluces, tanto municipales como regionales, por no diferenciar colores porque todos hacen una labor magnífica, mana este talento en muchas disciplinas deportivas y Andalucía es referente en España y Europa. Los andaluces tenemos que quitarnos el chaleco, ese dicho sobre que somos muy vagos, que no trabajamos, que no tenemos talento... En absoluto. Si nos echan a pelear con cualquier comunidad de España, Andalucía sale ganadora en muchísimos aspectos".