Monchi: "La plantilla ha tenido afectaciones musculares derivadas del Covid"

Monchi ha realizado la habitual entrevista para los medios del Sevilla en un partido europeo a domicilio. Desde Zagreb, el director general deportivo ha realizado un amplio repaso de la actualidad del Sevilla: las lesiones y sus causas profundas, el debate sobre el juego y la clasificación, el derbi, los objetivos reales del club y las altas ilusiones... Pero lo primero, el Dinamo de Zagreb.

"Es un buen resultado. Pero no voy a tirar de hemeroteca para recordar lo que hizo el Dinamo de Zagreb con el Atalanta o el Tottenham porque ya todo el mundo ha hablado de ello. Va a ser un partido donde se nos va a exigir mucho y donde mal haríamos si pensáramos que todo está resuelto", comenzó Monchi.

El alto ejecutivo sevillista recordaba la advertencia de Lopetegui, sobre que el Dinamo desarrolló en la ida mejor juego de lo que marcó el resultado. "Coincido en lo que dijo Julen, de que el resultado de la ida fue mejor que el juego nuestro. Y en gran parte de culpa fue porque el Dinamo nos exigió mucho, pareció un equipo físicamente muy fuerte y con mucha calidad", dijo, y matizó: "Es un buen equipo con un equilibrio físico-técnico muy interesante".

Sobre el partido que espera, cree que el equipo de Zeljko Kopic no se desordenará mucho porque ahí le haría daño el Sevilla. "Necesitaban hacer gol pero sin volverse locos por marcar. Atacan con mucha gente por delante del balón, si te roban en zonas complicadas te pueden hacer daño. Los tres puntas de arriba defienden poco, se descuelgan mucho, y ahí tenemos que tener cuidado".

Controlar el partido. "Si el partido avanza con el resultado a favor de nosotros, se volcarán en tareas ofensivas y ahí les podemos hacer daño. Pero hasta que llegue a ese partido, hay otro partido antes que es con el que tenemos que tener nosotros control del mismo".

Defender con el balón. "La mejor defensa nuestra será tener el balón y sobre todo no perderlo en zonas complicadas".

Elogio de Orsic. "Orsic es un magnífico jugador, que técnicamente es muy bueno, y a veces uno se pregunta por qué está en Croacia y no en una liga importante, que tiene un golpeo excepcional cuando arranca desde la izquierda hacia la derecha, así le hizo el primero al Tottenham. Pero luego hay gente con experiencia, gente internacional con Croacia, con peso, que habrán vivido partidos como este en muchas ocasiones".

El momento del Papu. "Los jugadores son personas, y todos necesitan unos pasos, y él lo comentó, que había tardado en encontrar esa adaptación de Bérgamo a Sevilla, a él y a su familia. Ahora está mucho más asentado personal y familiarmente y esa tranquilidad hace que salga su calidad. Papu era desequilibrante en Bérgamo, es un jugador desequilibrante en Argentina y también lo es en el Sevilla".

La racha de lesiones

Uno de los momentos interesantes de la entrevista fue cuando habló de la racha de lesiones. "Ha habido una mezcla de la tormenta perfecta. No ha habido muchas más lesiones que otros años, pero como se han unido al Covid ha habido momentos con Covid, sobrecargas... El Covid es una enfermedad y tiene unas secuelas, que a veces también son musculares. Y en una plantilla con el 90% afectada por el Covid es normal que tenga afectaciones musculares derivadas del Covid. Y ha habido lesiones por contusiones y traumatismos. Y luego cuando pierdes efectivos sobrecargas a los que te quedan y el riesgo de lesión es mayor".

Apología del cuerpo técnico y médico. "Alzo la voz en defensa de nuestros preparadores físicos y nuestro cuerpo médico. Son los mismos que hace tres años, cuando éramos el equipo con menos lesiones, hace dos años, ídem. Y este año hay un cúmulo de circunstancias que influyen".

Tranquilidad por la metodología y la estrategia. "Más allá de la preocupación por la lesiones individualmente, no estoy preocupado a nivel metodológico ni a nivel estratégico. Conocemos a los profesionales que tenemos y estamos contentos y satisfechos".

Fondo de la plantilla. "La profundidad de la plantilla ha demostrado que a pesar de tener en algunos partidos once, diez, nueve bajas el equipo sigue ahí. Es lo que se pretendía cuando se hizo la plantilla, con argumentos para afrontar la temporada".

El regreso de Jesús Navas. "Es importante ir recuperando piezas y nuestro capitán es importante. Para nuestra forma de jugar es importante, no digo clave, pero condiciona mucho a los rivales y su ausencia la hemos notado, por lo que aporta y por el espíritu del equipo, porque a todos nos representa. Ya tuvo minutos ante el Dinamo, ahora con el Espanyol y está entrando poco a poco y está empezando a tener buenas sensaciones. Tenemos que darle los tiempos necesarios para que él recupere la sensación. Necesita estar al cien por cien".

Optimismo con Martial. "Ha sido una lástima, hemos puesto mucho esfuerzo. Estaba dando pasos agigantados hacia la adaptación y esperemos que la lesión sea lo menos grave posible y que esté el menos tiempo posible parado. Es un jugador distinto a lo que tenemos, que es lo que buscábamos. Soy optimista sobre que su parón sea el menor posible".

Los problemas de Koundé. "Jules necesita también unos pasos que está dando y ha habido demasiados dientes de sierra con el tema de las ofertas. Y arrastra un problema muscular que no es grave pero que no te deja estar al cien por cien. Sin embargo él ha querido ayudar al equipo porque el equipo lo necesitaba y eso ha afectado a su rendimiento. Es un jugador top, no lo voy a descubrir ahora".

La confianza de En-Nesyri. "Es un jugador que ha estado entre lesión y Copa de África casi cuatro meses alejado del grupo y ahora necesita... Los delanteros son jugadores a los que la confianza les da un plus. Le ha faltado un poquito de velocidad, un poquito de resistencia porque ha estado mucho tiempo parado. Pero con Youssef estamos tranquilos porque en el momento en que rompa el cristal va a empezar a hacer goles".

El derbi aparcado

Monchi reconocía que "es difícil enfocar el partido de esta noche habiendo un derbi el domingo". "Pero lo estamos consiguiendo entre todos, sabiendo que un remoto momento de nuestro cerebro está el partido del domingo, no sólo porque sea un derbi, sino porque nos estamos jugando mucho a nivel clasificatorio. Le estamos dando importancia al partido de hoy, que en una ciudad como Sevilla no es fácil".

La subida del nivel de exigencia. "Cuando te instalas en la élite, en la lucha por cosas importantes, ponerle freno a la ilusión de la gente es imposible, por mucho que yo pueda decir. Cada uno es sevillista y tiene sus ilusiones. Y el nivel de exigencia sube. El otro día leía en las redes sociales comentarios que me costaba enlazar con la situación clasificatoria del equipo. Pero es verdad que cuando estás ahí, entiendo que haya gente que no le valga sólo empatar, sólo ganar. Pasa en los clubes grandes. Este no es el Sevilla de 2006, ni de 2010, ni de 2014".

Constante debate en el sevillismo. "Tenemos que convivir con ello y tampoco dramatizar los comentarios negativos. Cada uno es libre en poner el acento donde lo crea. A mí me gusta ganar y cuando gano soy feliz y puedo entender que haya gente que diga que para ganar hay que hacer más cosas, o que le guste otro tipo de fútbol. Vamos a respetar a todos y lo único que pido es que el día que le demos al botón para que todos vayamos juntos, que le demos, y que lo estemos. Y eso el sevillismo sabe hacerlo".

El sevillismo, enemigo positivo del sevillismo. "El sevillismo sabe hacerlo porque el mejor enemigo del sevillismo es el sevillismo, pero a nivel positivo. Y tampoco necesita muchos amigos, porque su mejor amigo es el propio sevillismo. Ahora, si todos cogemos las banderas y decimos vamos a tirar para delante no va a haber nadie que se baje del carro".

Objetivo, entre los cuatro primeros. "Nuestro objetivo es estar entre los cuatro primeros y de ahí no va a salir, porque no va a ser fácil. Viene fuerte el Barcelona, el Atlético de Madrid también, el Betis está muy bien, el Villarreal está increíblemente bien, la Real no se descuelga, el Athletic está por ahí... No podemos perder darle valor a lo que es difícil. Y convertir en normal lo que no es normal. Si conseguimos este año quedar entre los cuatro primeros sería una cosa histórica en el club, tres clasificaciones continuadas para la Champions por la Liga. Vamos a darle valor a las cosas, sin ponerle vallas al campo de las ilusiones de cada uno".