Montiel, tras su cuarentena: "Estoy preparado para jugar ya"

Gonzalo Montiel ya se ha ejercitado este viernes con sus nuevos compañeros en el Sevilla, después de pasar una semana aislado al proceder de Argentina, por la normativa anti Covid que rige en España. El futbolista ha firmado por cinco temporadas para un gran reto, competir con Jesús Navas. La semana que viene ya será presentado ante los medios, pero en el Sevilla le han realizado una entrevista en la que habla de su trayectoria y sus ilusiones.

Lo primero que ha destacado ha sido la buena acogida y que no ha dejado de entrenarse, tanto en el River Plate tras ganar la Copa América como individualmente ya en Sevilla. "Yo físicamente estoy preparado. Acabé la Copa América y a los dos días volví a competir con River. Con el pasar de los días iré cogiendo más ritmo, pero no he parado y estoy preparado ya para jugar", asegura.

El lateral derecho de 24 años habla de cómo ha vivido este tiempo de aislamiento. "Después de la cuarentena de siete días en el hotel ya he podido entrenar con el equipo. Aquí me han mostrado que este es un club hermoso y con mucha historia y estoy feliz de estar aquí. Eso me ilusiona mucho para seguir creciendo como jugador y seguir ganando cosas. Fue un poco duro y raro, pero ya estoy aquí y eso es lo importante. Los compañeros y el cuerpo técnico se han portado de diez conmigo y han venido a explicarme todos. Lo principal es el grupo y está todo muy bien.

Cuenta con la ventaja de conocer a Ocampos, Acuña, Papu Gómez, Lamela... "La adaptación me va a llevar poco, porque hay varios argentinos y también el idioma ayuda. Aquí tengo compañeros con los que he compartido en la selección y voy a aprovecharlo al máximo".

Sus orígenes en River Plate

A Montiel le llega su filiación en River Plate por hilo directo familiar. "Mi abuelo era muy fanático de River y me quiso poner Ariel Ortega por el jugador. Mi madre le dijo que estaba loco y al final se quedó solo Gonzalo Ariel. En cuanto a ídolos, siempre intenté fijarme en mis compañeros y entrenar cada día siendo yo mismo. Eso fue lo que me llevó a Primera. Recuerdo cuando estaba en la reserva de River. Me veía ahí tan cerca y a la vez tan lejos, algo que fue duro. Tenía en la cabeza llegar a Primera y lo quería hacer de un momento a otro, pero eso conlleva una adaptación", recuerda.

La familia es algo muy importante para él y tuvo que separarse de ella cuando ingresó en la cantera del club millonario. "Me costó mucho llegar a River Plate en Primera porque es un club top y hay que trabajar muy duro. A partir de ahí pude afianzarme y ganar títulos. Puedo decir que tengo mucha hambre de seguir ganando cosas aquí también. La familia me ha ayudado mucho aunque he vivido mucho tiempo lejos de ellos de pequeño, algo que me ha hecho aún más fuerte. Me costó mucho al principio alejarme de mis seres queridos y adaptarme en esos primeros años, pero poco a poco fue todo mejor, la pensión de River fue mi casa y allí me dieron todas las herramientas para llegar a Primera. Por momentos te planteas qué haces allí sin tu familia y tus amigos, pero yo tenía en la cabeza llegar arriba, triunfar y ganar cosas. Lo principal que me llevo de River es la gente, que es algo parecida a lo de aquí".

La inicial polivalencia y Jesús Navas

Montiel se inició en una posición más adelantada, de ahí su técnica, que lo convirtió en un especialista en penaltis en River, donde ya se asentó como lateral derecho, como en la selección argentina. "En inferiores jugué en bastantes posiciones, pero cuando llegué al primer equipo siempre he estado en el lateral. Es una posición a la que estoy acostumbrado y me gusta mucho jugar ahí. En River siempre decía que jugaría en la posición que me dijeran porque era un privilegio estar ahí. No tengo drama con eso. Tengo que mejorar bastantes cosas. Seguramente lo voy a hacer porque tengo grandes compañeros y en los entrenamientos voy a poder seguir potenciando lo mío".

Y también sabe ya quién será el hombre con el que tendrá que competir por el puesto, Jesús Navas: "Me han hablado muchas cosas de él, ha ganado muchas cosas y como persona lo estoy conociendo y es extraordinario. Estoy contento por compartir equipo con él y va a ser una competición muy sana. Si podemos jugar juntos, aún mejor".

El estadio, el derbi, Maradona...

Tras vivir el clásico River-Boca, quizá el Sevilla-Betis no lo sorprenda tanto, aunque está deseoso de conocerlo y jugarlo. "Claro que me han hablado los compañeros de esos partidos, que son muy calientes. Estoy deseando jugarlos", dijo Montiel, que aunque no ha pisado aún el Sánchez-Pizjuán debido a su cuarentena, conoce su fama.

En el coliseo de Nervión fue un ídolo el mito argentino por excelencia. Era obligada la referencia a Diego Armando Maradona... "Es un orgullo. Para mí es algo único jugar aquí y que también lo haya hecho Diego es algo especial".