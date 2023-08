Ocampos vuelve a los entrenamientos pendiente del Fulham como posible destino

La ausencia de Lucas Ocampos de la visita a la Catedral de este lunes levantó suspicacias sobre su futuro en el Sevilla Fútbol Club. Pepe Castro, en su atención a los medios de comunicación tras la ofrenda floral a la Virgen de los Reyes, se apresuró a aclarar que el argentino no pudo dormir la noche anterior por un cólico.

De forma paralela, el run run del interés de la Premier League y el fútbol árabe en el extremo iba creciendo. Y este mediodía del martes, llega desde Sky Sports News, medio británico habitualmente bien informado, que el Fulham ha llegado a un acuerdo con el Sevilla para el traspaso de Ocampos, que ya estaría convencido de volver a hacer las maletas, como hace un año con su marcha, finalmente cedido, al Ajax. No obstante, en el club sevillista aseguran que aún falta para el acuerdo con el equipo blanquinegro.

La afición del Fulham está tan ilusionada en la llegada de Ocampos como decepcionada la sevillista con su posible marcha, pero el Sevilla FC tiene clarísimo que nadie es intransferible y que si llega una jugosa oferta por un jugador de los que duele desprenderse, como fue el caso del portero Yassine Bono, Víctor Orta, el director deportivo, la va a estudiar seriamente.

BREAKING: Fulham have agreed a deal with Sevilla for striker Lucas Ocampos ⚪🤝 pic.twitter.com/iXwoTlFbhz