Ocampos, por el sancionado Acuña, en la convocatoria del Sevilla ante el Cádiz

Lucas Ocampos es la principal novedad de la convocatoria que ha ofrecido Jorge Sampaoli ante el partido crucial que el Sevilla tiene que afrontar este sábado ante el Cádiz en el Ramón Sánchez-Pizjuán, a las 21:00 y después de la protesta convocada por el sevillismo de base a las 19:30 ante el mosaico.

El argentino lleva toda la semana entrenándose en la ciudad deportiva, si bien sólo desde el miércoles lo hizo con el resto de sus compañeros, una vez que se cerró de forma definitiva la negociación con el Ajax para finiquitar su cesión.

Hay que tener en cuenta que Acuña es baja por sanción, de ahí que entre Ocampos inmediatamente. "Estamos tratando de sumar jugadores. La llegada de Lucas, más allá de su larga inactividad, necesitamos ponerlo a tono rápido. Seguramente no va a estar para muchos minutos ni para su mejor expresión (ante el Cádiz), pero llegó, hay que ponerlo bien, ha trabajado en doble horario, está haciendo un gran esfuerzo y ha llegado con unas ganas bárbaras de ayudar. Todo el grupo está en la misma perspectiva", dijo en su larguísima y jugosa rueda de prensa Sampaoli.

En cambio, sigue fuera, como para el viaje a Vitoria, Januzaj, del que Sampaoli dijo lo siguiente: "Me habían dicho que estaban avanzadas las negociaciones, pero no tengo una referencia. Hoy vamos a contar con el futbolista porque no hay ninguna decisión, más allá de que en algún momento sí me dijeron que estaba muy avanzado y casi hecho".

La lista, por tanto, sigue siendo de 22, como en la Copa, y la forman: Bono, Dimitrovic, Matías Árbol; Jesús Navas, Montiel, Nianzou, Kike Salas, Loïc Badé, Rekik; Gudelj, Fernando, Joan Jordán, Rakitic, Óliver Torres, Ocampos, Manu Bueno, Lamela, Nacho Quintana, Suso; Carlos Álvarez, Rafa Mir y En-Nesyri.