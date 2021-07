El PSG anima una anodina pretemporada

La pretemporada más anodina y plana que se recuerda, tanto en movimientos de fichajes como en partidos amistosos, va a tener un sobresalto de primer nivel en forma de partido de indudable atractivo. La cadena televisiva beIN Sports anunció ayer el último amistoso programado por el París Saint-Germain y el rival es nada más y nada menos que el Sevilla. Los clubes aún no lo han hecho oficial porque están pendientes de perfilar algunos detalles importantes, máxime teniendo en cuenta que seguramente será en el Estadio del Algarve, en Portugal, donde rigen medidas restrictivas por el Covid, como el toque de queda a las 23:00. Pero el partido está prácticamente cerrado.

Que beIN Sports, la cadena televisiva que presidente Al Khelaifi, máximo accionista del PSG, lo haya anunciado ya es un indicio irrefutable de que habrá Sevilla-PSG. Ha quedado fijado el próximo martes 27 de julio a las 20:00 hora española y francesa, a las 19:00 hora portuguesa. Y será una gran ocasión para el reencuentro de viejos conocidos.

El PSG ya cuenta entre sus filas con los ex sevillistas Sergio Rico –jugó el sábado la segunda parte del amistoso ante el Chambly (2-2)– y Sarabia y además precisamente el equipo que más movimientos llamativos está realizando en un mercado totalmente varado. De entrada, ha cerrado el fichaje estrella de este verano, el de Sergio Ramos, que firmó como agente libre por dos temporadas, a cambio de una cantidad anual estratosférica.

Pero no se quedó sólo en el ex capitán del Real Madrid el magnate Al Khelaifi a la hora de reforzar a su PSG, en el afán insafisfecho de coronarse como campeón de Europa, su gran anhelo. Nada más terminar la Eurocopa firmó, también como agente libre, al héroe de los penaltis que dio el trofeo a Italia en Wembley, el ex guardameta del Milan Donnarumma. Antes, le birló al Barcelona a Wijnaldum, también como agente libre. Y ha firmado, mediante pago de un traspaso, al mediapunta del Inter, el campeón de la Serie A, Achraf, por 60 millones de euros, y al medio centro del Oporto Danilo, por 16 millones de euros. Ficha jugadores de nivel y contrastados.

El presidente del PSG también dirige la cadena que transmite en exclusiva los amistosos de pretemporada del PSG, beIN Sports, y no está guardándose nada en su empeño por hacer del PSG el equipo más potente de Europa. Y el Sevilla va a tener la oportunidad de medirse a él, aunque ambos equipos aún estarán bastante mermados respecto a lo que será su configuración definitiva.

Si a Lopetegui le faltan internacionales como Koundé, De Jong, Acuña y Papu Gómez, el PSG aún no ha recuperado a sus representantes en la Eurocopa, entre los que están Sarabia y Mbappé, por ejemplo. Aunque ambos, al igual que en el caso de los sevillistas, deberían incorporarse ya la semana próxima.

No estarán seguro los que han participado en la Copa América, y así el PSG no podrá contar con Neymar al igual que el Sevilla no podrá hacerlo con Acuña o Papu.

El sábado el PSG jugó ante el Chamby de la Ligue 2, y al igual que el Sevilla tiró de muchos canteranos ante el Coventry, el equipo de Mauricio Pochettino también era prácticamente desconocido, a excepción de Keylor Navas en la portería e Icardi en el ataque. Entre el meta costarricense y el delantero argentino, autor del primer gol (2-2) actuaron Alloh, Bishiabu, Bitumazala, Fadiga, Fressange, Gharbi, Guey, Kherer y Simons. Luego salieron futbolistas como Draxler o Kurzawa, además del meta ex sevillista Sergio Rico. También está la duda de si estará apto para jugar ya Sergio Ramos. Juegue quien juegue, el partido sube el nivel de la pretemporada.

El partido con el Sevilla será el de más nivel del PSG, por encima de los amistosos con Augsburgo y Genoa. Y el 1 de agosto, cinco días después, se jugará la Supercopa de Francia con el Lille.