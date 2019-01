Pablo Machín: "Estamos los justitos"

Ni tres días pasarán desde que un equipo azulgrana, el Barcelona, haya abandonado el terreno de juego de Nervión y otro, el Levante, salte al mismo. Coincide con que la enfermería del Sevilla está demasiado ambientada. Lo resalta Pablo Machín en la previa ante los granotas: "Estamos muy justitos, pero al menos Roque (Mesa) entra y también Aleix (Vidal), esperamos que nos puedan ayudar", destacó con alivio.Y es que el soriano confirma que cada partido hace "un rompecabezas con el objetivo de sacar el mejor once para poder ganar y un plan B para que si las cosas no se dan todo lo bien, tener esa alternativa trabajada y valorada para dar soluciones al equipo". Es lo que tiene compaginar tantos frentes.

Reflexionó el soriano sobre el beneficio de la inyección moral del triunfo ante el Barça: "Ganar siempre es positivo, pero el equipo internamente nunca ha dudado de la capacidad que tenemos, echando la vista atrás vemos que hicimos una primera parte de la temporada muy exigente y francamente buena. Para la autoestima y el orgullo, ganar al mejor equipo de la Copa y la Liga está ahí, pero en el debe están las lesiones de los dos carrileros que han jugado más partidos (Jesús Navas y Escudero), eso nos está penalizando, pero debemos intentar ganar para estar lo más arriba posible".

Advierte Machín de que el Levante actual no tiene mucho que ver con el que perdió 2-6 ante los sevillistas en aquel punto de inflexión de la primera vuelta: "Ha cambiado de futbolistas, esquema e idea de juego, seguro que en el partido habrá muchas alternativas. El Levante es el segundo equipo máximo goleador de la Liga, hacen partidos abiertos, ellos llegan con mucha gente, aunque a la contra les podemos hacer daño. Esperemos dominar en el mayor tiempo posible, será señal de que podemos ganar".

Sospecha que el rival tratará de explotar el posible cansancio de los blancos: "Seguro que intentan poner un ritmo alto, llevamos más partidos que ellos, pero la afición seguro que entiende que este partido es tan importante como el del Barça y cuando nos falte oxígeno nos dará ese plus. El Levante no lo deja todo para las contras como antes, tienen un sistema casi igual al nuestro, en el medio tiene jugadores de perfil combinativo, será un duelo de poder a poder".

También habló sobre un jugador que puede salir, Arana, y otro recién llegado presto a debutar, Wöber: "No tengo constancia de que Arana se vaya a ir, si hay alguna situación ya me la harán llegar. Si juega intentará hacerlo lo mejor posible, como siempre. ¿Wöber? No lo hemos visto en espacios grandes, los entrenamientos que hacemos no son para verlo en estas acciones, pero lo vamos a tener que utilizar, le daré alguna vuelta para saber a ciencia cierta cómo están los futbolistas. A ver qué me dicen los propios futbolistas de cómo se encuentran...".