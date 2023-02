Pape Gueye, claro candidato a no ser inscrito en la Europa League

Anoche a las doce cerró la UEFA el plazo para las inscripciones nuevas en la lista A de sus competiciones de clubes. A lo largo de la jornada de este jueves Monchi ya ha comunicado a los implicados en la selección que debe hacer el Sevilla quiénes entran y quién es el que debe quedarse fuera, un pequeño trago en el que ya tiene experiencia, puesto que no es la primera vez que debe dejar fuera a futbolistas por el exceso de fichas de libre inscripción, es decir, las que no son de canteranos o nacionales. En esta ocasión, el candidato más claro es Pape Gueye.

El miércoles, el director general deportivo ya desveló algo que había pasado desapercibido en general para la prensa y la afición: Óliver Torres, que fue excluido en septiembre, debe entrar para cumplimentar con el cupo mínimo de cuatro españoles, en lugar de Isco y junto a Joan Jordán, Suso y Rafa Mir. Como sólo se pueden hacer tres inscripciones, sólo dos fichajes podían ser incluidos para la eliminatoria con el PSV, y siguientes si las hubiere, ya que Bryan Gil, como canterano, puede ir, e irá, en la lista B.

No hay que ser un lince para prever que el candidato idóneo es el último en llegar, el jugador cuyo fichaje fue anunciado oficialmente también el último, justo tras el de Bryan Gil este lunes: Pape Gueye. Y lo es por varios factores que tienen que ver más con las condiciones de los otros dos fichajes.

Si bien el centro del campo necesitaba fibra y juventud, piernas, es la línea con más variantes y posibilidades. Ocampos es un peso pesado en el césped y en el vestuario y Loïc Badé tiene que reforzar la necesitada defensa. Además, Pape es el último en llegar y seguramente Monchi ya le comunicaría durantge la nebocdiación al opción. Este viernes publicará el Sevilla la lista y desvelará la pequeña incógnita.

En la lista, así pues, estarán los mismos futbolistas que fueron inscritos en septiembre, salvo los que han salido: Delaney, Isco, Dolberg... Y es muy probable que Januzaj ya no aparezca, si fructifican las negociaciones con el Besaksahir para su cesión hasta final de temporada.

Tecatito Corona, que no estaba inscrito, seguirá fuera, dado que todavía no se ha recuperado de su lesión y en ningún momento se ha planteado la dirección deportiva la posibilidad de inscribirlo. No tiene sitio y la prueba es que uno de los refuerzos se quedará fuera por el límite de tres inscripciones invernales.