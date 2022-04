Papu Gómez, "orgulloso" del fútbol andaluz, del Sevilla "segundo" y del "Betis campeón"

Papu Gómez ha realizado una sincera felicitación al Betis por su título en la Copa del Rey. El medio ofensivo del Sevilla analizó algunos aspectos de actualidad en Canal Sur Radio. Y ahí desveló su charla con sus compatriotas en el Betis tras proclamarse campeones ante el Valencia.

El argentino vio el partido y posteriormente llamó a sus compañeros en la selección argentina para felicitarlos. "Hablé con Guido y Germán (Pezzella). Hicieron un buen partido. Felicito al Betis, han hecho una gran Copa. Hay que sacarse el fan apasionado y creo que todo el fútbol andaluz debería estar orgulloso de que el Sevilla esté segundo y el Betis haya salido campeón, con equipos además como el Granada, el Cádiz...".

Eso sí, Papu no sólo aparta todo fanatismo respecto a las felicitaciones, sino que se centra en el Sevilla en pro del objetivo de la Champions, que tiene en su mano. "Nosotros queremos dar alegrías a nuestra gente más allá de lo que haga el Betis. Si no se pueden ganar títulos hay otros objetivos que hacen crecer. Nos motiva entrar en Champions por tercer año consecutivo, lograr el subcampeonato...", dijo, marcando el reto de intentar quedar segundo, ahora que la derrota del Barcelona ante el Rayo Vallecano lo iguala con el Sevilla en la clasificación.

El argentino también analizó qué tiene por delante el Sevilla, con esos tres partidos en casa, el primero este viernes ante el Cádiz, como mejor aval para amarrar el objetivo de la Champions. "Tenemos tres partidos en casa y otros difíciles fuera. Creo que en estos cinco partidos se va a ver un Sevilla competitivo, muy bueno. Recuperamos a jugadores y está la posibilidad de terminar bien el campeonato. Me hubiese gustado estar más cerca del Madrid. No me gusta la ventaja que nos han sacado, pero bueno... Hay que aprender de los errores".

Rakitic, otra felicitación al eterno rival

Otro de los protagonistas de la jornada de este jueves ha sido Ivan Rakitic. El segundo capitán del Sevilla también ha sido preguntado, en una entrevista para Copa Sevilla, por cómo vivió el triunfo en la Copa del Rey del Betis. "De ahí solamente puedo felicitar al Betis. Lo importante es pensar en nuestra parte. Es una temporada espectacular".

Más centrado, como el Papu, en el foco del Sevilla y el objetivo de la Champions, analizó también el calendario. "Nos quedan cinco finales, tres partidos en nuestra casa y queremos hacer disfrutar a nuestra gente. A nuestra gente no tenemos que pedirles nada, sabemos que van a darlo todo".

Además, Rakitic confía plenamente en el empuje del Ramón Sánchez-Pizjuán. "Contra el Granada, cuando nos marcan el segundo, el tercero y el cuarta los marca la afición. Por supuesto, todos queremos ver al Sevilla lo más arriba posible, ojalá pudiéramos ganar cada partido por cuatro o cinco a cero. Vamos a darlo todo, el vestuario está muy unido. A nosotros nos importa nuestra parte", insistió.