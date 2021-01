Papu: "Es un orgullo poder vestir una camiseta que vistió Maradona"

El Papu Gómez ha hablado por primera vez como sevillista. Lo ha hecho en una entrevista para los medios del club, dado que éste ha decidido no realizar una rueda de prensa telemática al uso, en una prueba que es esperable se quede en eso, un experimento efímero. En la entrevista, bien llevada por el departamento de prensa del Sevilla, habla de sus motivaciones en Nervión. Entre éstas, destaca una con luz propia: "Maradona jugó aquí y para los argentinos es un orgullo poder vestir una camiseta que también vistió Diego".

Al Papu se le recuerda que en marzo, durante una batería de preguntas de oyentes de Deportes Cope, habló ya del Sevilla. Ante la pregunta de en qué equipo español le gustaría jugar, contestó seguro: "Sevilla". "No sé si es el destino, pero he hablado con muchos chicos que han jugado aquí y otros que han vivido en la ciudad. Me han hablado muy bien del Sevilla como club y como ciudad. Me preguntan en qué club de España me gustaría jugar y me sale natural. Escuché tantas cosas buenas que me salió natural. Es increíble que hoy, después de diez meses, esté aquí", confiesa el mediocampista ofensivo bonaerense, que el próximo 15 de febrero cumplirá 33 años.

Los vínculos históricos entre el fútbol argentino y el Sevilla también salieron a la palestra: "Este club tiene una historia muy linda con muchísimos argentinos que han pasado. Cada uno ha dejado su huella y ojalá me toque a mí poder contribuir un poco en esta historia y dejar mi marca aquí también. Maradona jugó aquí y para los argentinos es un orgullo poder vestir una camiseta que también vistió Diego".

También habla de cómo se han dado las circunstancias para que, tras ser capitán del emergente Atalanta, haya recalado en el Sevilla. "Fue todo un poco sorpresivo. Para mí es una nueva aventura venir aquí, a un grandísimo club como el Sevilla. Es cambiar de vida completamente en otro país, pero estoy muy contento y entusiasmado".

Y es sensible a la tremenda exigencia que tendrá desde ahora: "Cuando llegas a un club de la magnitud del Sevilla es algo normal que te exijan de esa manera. Estoy muy contento y motivado por las palabras del presidente. El estadio me impactó, es hermoso como el museo, por la historia que tiene este club".

Asimismo, compara la irrupción europea del Atalanta con la del Sevilla, cuya trayectoria es más larga y prolífica, claro. "Obviamente el Sevilla hace años que viene entrando en Champions muy seguido y ha ganado muchos títulos europeos. Tiene esta historia en los últimos años, pero está ese paralelismo de equipo quizás no denominado grande que quiere estar peleando en los primeros puestos. El Sevilla lo hizo muy bien en los últimos años".

La alargada sombra de Banega

Desde que surgió el rumor de su posible traspaso al Sevilla, Papu Gómez fue identificado con Banega, con el que ganó el Mundial Sub 20 en 2007. "Es un halago que me comparen con Éver. Yo lo admiro muchísimo y lo conozco desde hace muchos años. Compartimos el Mundial sub 20 y para mí es un fenómeno. Tal vez somos diferentes como jugadores, pero esa responsabilidad, ese liderazgo... creo que lo tuve en todos los clubes y me encanta agarrar la pelota y tratar de ser yo el que decida el pase o situaciones importantes. Para mí es una linda responsabilidad".

Además, tras firmar hasta 2024 con el Sevilla a punto de cumplir 33 años, habló de su trayectoria a largo plazo: "Hoy la carrera del futbolista se alargó muchísimo. Si te cuidas y no tuviste graves lesiones, cualquier jugador que se lo proponga, se cuide y descanse puede jugar hasta los 38 ó 39. Luego está la ambición de querer seguir jugando cada tres días en competiciones importantes. Eso obliga a un ritmo de vida determinado, conocer tu cuerpo y descansar. La cabeza hace todo y hoy en día hay muchos jugadores de mi edad y mayores que todavía hacen la diferencia".

El dinero y las ofertas árabes

Otro asunto relevante es su decisión de rechazar ofertas más potentes económicamente. Trascendió en Italia una del Al-Hilal. Y es que al Papu aún no se le pasó por la cabeza dejar de competir por lo máximo: "Sinceramente nunca me interesó la parte económica. He tenido propuestas para dejar Atalanta por equipos árabes, pero siempre intenté buscar la parte futbolística que me hacía feliz. Para lo demás hay tiempo y creo que estoy en un muy buen momento, en una etapa de madurez en mi carrera y en mi vida y quería seguir jugando a un nivel competitivo, estando en la selección nacional y poder competir en una liga importante como la española y un club importante como este. Cuando se dio la oportunidad de venir aquí, no lo pensé".

Nueva aventura en un club muy serio

Papu Gómez se quedó sorprendido por las instalaciones, el trato de los directivos, desde José Castro a Monchi, desde su aterrizaje el martes en el Ramón Sánchez-Pizjuán. También habló en ese sentido de las sensaciones que le deja el club como institución. "Me parece que es un club súper ordenado, muy serio, con gente que trabaja y da el 100%. Noto muchísimo compromiso de los dirigentes y los jugadores y no veo la hora de iniciar esta aventura".

Asimismo, reconoció el desafío que significa para él jugar en la Liga española. "Seguramente venir a otra liga va a ser todo un desafío para mí. Empezar a conocer cómo se juega aquí, aunque soy y fui siempre un admirador de este fútbol. Va a ser una aventura muy linda para mí y lo que quiero es conseguir cosas importantes con el Sevilla y tratar de mejorar todo lo que ha conseguido este club".

La conexión con Bertoni y Simeone

Abundando en su pasado y en los distintos vínculos entre su familia y el Sevilla, habló de Bertoni, uno de los que le dio la bienvenida en un vídeo editado por el club. "Mi tío Hugo Villaverde jugó con Bertoni en Independiente. Jugó mucho tiempo y ganaron muchas cosas. Creo que de ahí vienen mis ganas de ser futbolista. Desde pequeño empecé a jugar y en mi cabeza lo único que había era una pelota. Es lo que siempre quise hacer y tal vez sí me costó más que a otros que pudieron dar el salto más jóvenes. Yo siempre fui dando pasos más despacio, haciendo crecer a clubes pequeños y en los últimos años se dio este boom con el Atalanta y ahora este salto importantísimo con el Sevilla".

Y también reconoció la trascendencia de otro ex sevillista, Diego Pablo Simeone, que lo dirigió en 2009 y 2010 en el San Lorenzo de Almagro, el club de Scotta: "El Cholo en mi carrera fue importantísimo porque me pilla en una etapa tal vez de rebeldía. Yo tenía 20 años y quería hacer cosas que creía que estaban bien y no lo estaban. Desde su experiencia me ayudó mucho, sobre todo en lo futbolístico. Siempre me decía cómo tendría que jugar cuando llegara a Europa y lo discutíamos, pero al final me compraron en Italia para jugar de la forma en la que jugaba con él en San Lorenzo. Al final llega Simeone al Catania y me hace crecer aún más. Todo su cuerpo técnico son gente que admiro y que me hizo crecer".

Entre el Catania, el club que lo trajo a Europa y el Atalanta, donde emergió como figura, tuvo una experiencia efímera en Ucrania, en el Metalist: "No sé si lo llamaría un error, pero sentía que en el Catania había dado mucho y que el equipo no podía dar más. Tuve tres temporadas muy buenas y necesitaba dar el salto a un club importante. Me querían el Atlético y el Inter, pero por esas cosas del mercado no se dio y me salió esta oportunidad de Ucrania, donde había argentinos y jugaban en Europa. Iba a ganar mucho más que en el Catania y me fui siendo joven. No salió de la mejor manera y el club no pudo jugar en Europa por temas de amaños. Además explotó la guerra civil allí y después de un año me volví a Italia".

Su posición y Aimar como ídolo infantil

Profundizando en sus orígenes, habló de su primer ídolo. "Es una pregunta difícil, pero siempre digo que quería imitar a Pablo Aimar porque era un referente en mi posición y cuando él jugaba en River yo tenía 12 años. Al ser bajito intentaba imitarlo a él, a D'Alessandro, Saviola, Ariel Ortega... todos esos enganches". Y volviendo al presente, reconoce que no tardará mucho en estar al

Y ya metido en la pura actualidad futbolística, de su rendimiento inmediato tras llevar más de un mes apartado en el Atalanta", reconoció: "Seguramente me falta ritmo de partido, lo que te dan los 90 minutos, pero me estuve entrenando con el segundo equipo del Atalanta y sólo tengo que agarrar ese ritmo".

Sobre su posición en el campo, se ofreció en varios puestos. "En los últimos años he jugado en todas las posiciones del centro del campo hacia delante. Lo que pretenda el míster estoy a disposición. He jugado en las bandas, mediocentro, mediapunta... Creo que lo puedo hacer bien".

El Papu en las redes sociales

Por último, el Papu habló de su personalidad, de su presencia en las redes sociales, de su famoso baile... "Soy como me ven. Trato de ser transparente, no me gusta ser falso y digo lo que pienso y siento. ¿La persona alegre y positiva que ven en las redes? Obvio que no soy siempre así, pero trato de demostrar lo que soy. No hay doble cara".

Eso le ha dado un carisma especial más allá de las canchas de fútbol. "Lo he notado. Yo de curioso hace mucho que sigo al Sevilla en Instagram para saber los resultados y las noticias. Me gusta y me ilusiona el entusiasmo de la gente".

Y habló del Papu Dance. "Lo hice con unos youtubers de Italia para ayudar a una academia de chicos discapacitados. Al principio fue por probar, pero terminó siendo algo grandioso que explotó y apareció en todo el mundo. Ganamos un disco de oro y uno de platino. Nunca pensamos que fuera a tomar esa dimensión, pero estoy muy contento. Eso sí, por momentos ya me cansaba, porque en los cumpleaños de los amigos de mis hijos sonaba eso en lugar de canciones infantiles y todos me pedían que la bailara".