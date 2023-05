Castro: "La afición tiene que estar orgullosa del equipo, la vuelta será espectacular"

En los micrófonos de Movistar ha hablado también el presidente del Sevilla, José Castro, contento por la imagen y contrariado por el gol encajado con el tiempo de añadido cumplido.

Gol del empate

"El resultado es bueno. Tenemos que darlo como bueno. Lo firmábamos antes del partido. Despues del partido, no. Tuvimos ocasiones para haber logrado un resultado mejor. El árbitro ha dejado un minuto más de los seis que añadió. No hay ningún motivo para que haga eso. Me quedo con la gran imagen que ha dado el equipo aquí. La pena no es haber podido ganar porque lo hemos merecido. La Juve no ha tenido ocasiones de gol prácticamente".

Análisis

"Hemos tenido ocasiones para ganar. Hemos sido muy superior a un equipo que nos dobla en presupuesto y con una plantilla extraordinaria. La afición del Sevilla tiene que estar contenta y orgullosa de su equipo. Desde ya, a preparar ese ambiente mágico para la vuelta y en la vuelta vamos a intentar de nuevo ser superiores".

Arbitraje

"¿Penalti de Badé? No he visto la jugada con claridad. No sé si ha sido penalti de Badé. El arbitraje estaba siendo bueno, salvo el añadir un minuto más. Hay que terminar el partido. Eso nos ha hecho mucho daño".

Vuelta

"Habrá un ambiente espectacular. La afición lo va dar todo, y el equipo también. Si mantenemos esta línea de juego tenemos muchas posibilidades de llegar a la final, aunque será difícil".