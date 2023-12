Quique Flores: "Para atacar bien hay que defender bien"

Antes de viajar, e incluso de entrenar, puesto que la sesión de entrenamiento previa al partido aplazado del Sevilla en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid se programó para las 16:30, Quique Sánchez Flores hizo un análisis del estado del equipo para afrontar esta cita, un partido complicadísimo que se presenta como una buena e inesperada oportunidad para refrendar lo mostrado en Granada.

"Fue todo tan rápido en la incorporación que tampoco me dio tiempo a impregnarme de un ambiente muy negativo", comenzó diciendo en su vespertina comparecencia, que comenzó a las tres de la tarde. "Llegué y sólo teníamos tiempo para hacer cosas, los chicos estuvieron muy positivos el día del partido, no hemos podido ver esa sensación negativa cuando las cosas iban tan mal. Y ahora queremos mantenerlos en un equilibrio emocional: hemos hecho un partido bueno, hemos conseguido un muy buen resultado, pero seguimos conociéndonos muy poco, seguimos teniendo muy pocas sesiones de entrenamiento y vamos a ir a este partido con dos sesiones de preparación pero conociéndonos un poquito más. Vamos a ver si somos capaces de hacer un buen partido".

Orden y seguridad, lo primero

Quique hizo mucho hincapié en dar confianza desde el orden y la seguridad. En ese contexto, ¿fue circunstancial el sistema que usó en Granada? "He partido de los mejores partidos que ha hecho el Sevilla esta temporada, con qué jugadores lo ha hecho lo mejor posible y he ahormado lo que creo que es más conveniente ahora. Cuando hay jugadores buenos ser pueden hacer muchas cosas. Pero cuando las cosas están difíciles hay que armarse, ganar partidos, encajar pocos goles o ninguno y hay que hacerlo lo más pragmático, dentro de la calidad de los jugadores, que no queremos que desaparezca. Todo lo que vamos a ordenar, lo vamos a hacer pidiéndoles a los jugadores que no pierdan nada de la calidad y del gusto por jugar. Dentro de un orden y unas premisas para poder ganar, una seguridad que te dé resultados".

"Soy de los que piensan que para atacar bien hay que defender bien", destacó como apotegma. "Cuando los equipos grandes tienen crisis, y eso es así a lo largo de la historia, también en el Barcelona, en el Real Madrid... cuando han perdido siempre se han guiado hacia la defensa. 'Es que no defendemos bien, por eso no ganamos'. Cuando no defiendes bien, no atacas bien. Es una cuestión de comodidad, pierdes la pelota, empiezas a correr mucho para atrás. Un sistema de seguridad que te permita atacar bien sería perfecto. Pero no puedo prometer que en dos sesiones podamos conseguir lo que queremos".

Mucha leña que cortar aún

Además, aseguró que debe seguir "cortando leña y acarreando agua". "Seguimos ahí, vamos a seguir durante un tiempo. Aunque vayamos ganando y levantando la cabeza, nos hagamos fuertes, seamos capaces de cortar más leña y trasladar más agua a mayor velocidad... pero para llegar adonde queremos no lo visualizamos tan rápidamente. Creemos en los procesos y la metodología, no creemos en las casualidades. Las cosas se construyen, con el trabajo en el fútbol se reduce la suerte, no del todo, pero sí en gran parte. Y sólo con el trabajo y mucha dedicación es la forma de que lleguen los éxitos".

Y agradeció que ahora, tras el partido en Madrid, venga el parón navideño. "Ellos deben descansar, porque tan importante es el cuerpo como la mente y a ellos estar unos días con sus familias, fuera del ambiente de su profesión, les va a venir bien. Prepararemos bien la vuelta, los próximos partidos, con la ilusión de que haya suerte y que salgan bien los resultados".

Cómo atar la calidad el Atlético

Preguntado sobre qué plan tiene para reducir la calidad del Atlético, dijo: "En el fútbol, tanto a la hora de crear espacios en ataque como de reducirlos en defensa, es cosa de todos, no de un solo jugador. Estamos pensando en reducir a los jugadores que tienen más incidencia en el Atlético de Madrid. Hay unos cuantos jugadores que tienen bastante incidencia en el juego del Atlético".

Bicampeón con el Atlético

Quique ganó como entrenador del Atlético de Madrid, después de sacarlo de una situación complicada que pone muchas veces como ejemplo, la Europa League en 2010 y también la Supercopa de Europa de ese año, en el que perdió al final de la Copa ante el Sevilla. Su reencuentro con el Atlético, por tanto, no es algo insustancial para él. "Es muy especial, pero lógicamente vamos a ser rivales hasta el final. Sí es verdad que los atléticos son gente muy entrañable, me recuerdan cada día en Madrid, estoy en casa. Son gente muy agradecida y yo también estoy muy agradecido a ellos".

Estadísticas negativas

Tanto él como entrenador, como el Sevilla estadísticamente, tienen en el Metropolitano una deuda pendiente. "Esas cosas que se enquistan a lo largo de la historia nunca se sabe por qué suceden. Uno tira de estadística y es verdad que están en contra. Pero toda estadística está para ser leída en su contexto y para romperse. Toda estadística se rompe y vamos a ser positivos. No vamos a pensar el pasado y sí en el presente, que es un partido muy exigente, frente a un equipo con futbolistas muy importantes que se conocen desde hace 12 años con su entrenador. Va a ser una prueba importante".

"Es un estadio en el que no tenemos muy buenos recuerdos en general como sevillistas, por lo tanto vamos a ver si podemos revertir también esto", añadió sobre la visita al Metropolitano, donde el Sevilla no ha ganado nunca en LaLiga (sí lo hizo en la Copa del Rey de 2018).

"Confío mucho en la capacidad de los futbolistas", continuó diciendo". Tienen que ir saliendo de la situación, tienen que ir cambiando el gesto y el nivel de confianza. Y creo que eso va a suceder. No puedo asegurar que vaya a suceder en un plazo cortísimo. Pero ya hemos hecho algo importante, que es que los chicos puedan partir ante un partido importante con este ánimo algo mejor. Habrá un proceso y nos encontraremos todo tipo de situaciones y las vamos a intentar balancear lo mejor posible".

Las bajas por lesión

Este jueves se incorporaron parcialmente al grupo tres de los lesionados, Badé, Sow y Acuña. Prácticamente los descartó, aunque vio un tono positivo en los lesionados: "Los que estuvieron aparte siguen aparte, pero empiezan a ver la luz. Después de este descanso empezarán con el equipo otra vez. Y los que no están, no están y hacen lo posible para recuperar. Sí hablo con ellos y están con muchas ganas de volver. Cuando las situaciones son incómodas se alargan las recuperaciones y todo es mucho más triste. Lo veo con ganas de participar y eso es muy importante".

Sin posicionarse sobre la Superliga

También fue preguntado por el asunto de la Superliga, de vuelta a la actualidad tras el auto judicial europeo que la autoriza: "Yo no me posiciono. Tengo mis ideales y mis pensamientos, pero no tengo ninguna necesidad de mostrarlos públicamente. Lo hablo con mis amigos y poco más, con la familia. No tengo necesidad de hacerlo públicamente". El Sevilla sí se posicionó en contra.

ℹ️ Comunicado oficial del #SevillaFC en relación a la creación de la Superliga europea.#WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) April 19, 2021

El estado físico y anímico de Jordán o Nianzou

Quique reconoció que hay jugadores a los que todavía ha visto "poco". "Están en una fase que no tocan campo y los vemos poco, están en sus trabajos individualizados. Los que vemos en el campo y estuvieron en Granada, lógicamente sí. No hay mejor antídoto para la tristeza en el fútbol es la victoria. Entrenamos y nos preparamos para ganar, y cuando no ganas estás más cerca del fracaso. Cuando ganas hay mejor ambiente, están alegres y absorben mejor, es lógico ese proceso".

A Marcao debe "ponerlo en forma"

Marcao jugó sus primeros minutos esta temporada en Granada. "Hablamos con él, hizo un esfuerzo, Ya nos ha dicho el departamento médico que no corría riesgo en lesionarse siempre que jugara un partido relativamente cómodo y pocos minutos. A Marcao hay que ponerlo claramente en forma. Lleva mucho tiempo sin jugar, sin continuidad... Y tiene ganas, que es lo más importante. Hablar con él, que tenga ganas, que quiera estar. Nosotros aplaudimos a los que sin estar al cien por cien, quieran estar. Queremos muchos así".