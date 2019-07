Roque Mesa le abre a Fernando la puerta del Sevilla

Roque Mesa es la llave maestra para que el Sevilla desbloquee la negociación enquistada con el Galatasaray por Fernando. Cuando parecía que la operación llevaba el camino de una cocción lenta con el rol del propio futbolista brasileño, en su presión al campeón turco, como válvula, la opción del canario ha aparecido como una solución insospechada. El Sevilla está trabajando en la posibilidad cierta de que se produzca un trueque, dado que las cantidades que pedía el Galatasaray por Fernando y lo que querían ingresar en Nervión por Roque Mesa casi coinciden.

El Sevilla pagó el verano pasado al Swansea por Roque Mesa seis millones de euros, que es la misma cantidad que abonó el verano anterior el Galatasaray por Fernando. Ambos, tras su paso por la Premier League, tienen unas fichas elevadas y similares y el Sevilla no podía sacar al brasileño, que cumple contrato con el campeón turco en 2020 –algo que facilita la negociación– por una elevada cantidad en concepto de traspaso. Hay que tener en cuenta que debe destinar una buena parte de la inversión a pagar los emolumentos del jugador por dos temporadas más otra opcional según su rendimiento.

En el caso de Roque Mesa, el futbolista no ha desdeñado la proposición del Galatasaray y ha demostrado su predisposición a escuchar su oferta. Cumple contrato con el Sevilla en 2021 y le gustaría amarrar algún año más, y en esas anda con su agente.

Monchi debe hilar muy fino en este posible trueque de fichas en el que los dos equipos saldrían ganando, porque Fernando (Brasilia, 25-07-1987), próximo a cumplir los 32 años, le ha comunicado a su club que su voluntad es probarse en el Sevilla y en la Liga, tras haber despuntado en el Oporto, el Manchester City y el propio Galatasaray, con el que se ha proclamado campeón de la Superliga turca en las dos últimas temporadas.

Fernando está convencido, el Galatasaray ya no es reacio a negociar después de que semanas atrás se cerrase en banda dado que tanteó a Banega y se encontró con la negativa rotunda del Sevilla a negociar, y ahora Roque Mesa es el que debe aceptar y tratar con los turcos una propuesta ya en firme. Ahí estará la clave del asunto.

En Turquía avanzaron la opción de Roque Mesa como pieza clave de la doble negociación. Y también desde Turquía llegó la opinión del ex director deportivo del Galatasaray, quien dio por hecho el pase de Fernando al Sevilla en una tertulia televisiva sobre mercado futbolístico. Cenk Ergun fue rotundo, quizá demasiado optimista, antes de que se supiera siquiera que Roque Mesa habría dado un giro radical a la situación enquistada. "Me reuní con Fernando hace poco", dijo el ex director técnico del Galatasaray. "Y me dijo que él tenía una acuerdo cerrado con el Sevilla. Si me preguntas mi opinión, creo que el traspaso se cerrará en unos días", añadió en el programa Transfer Report.

Roque Mesa sabe desde hace mes y medio que debe buscar equipo. El futbolista lo reconoció en una entrevista en su tierra a La Provincia, al ser preguntado por el Sevilla. "La realidad es que soy uno de los jugadores transferibles", dijo con resignación. "Esto es fútbol y nunca sabes lo que puede pasar. Tengo contrato con el Sevilla (hasta 2021), no he hablado con ninguna de las partes, eso lo lleva directamente mi representante. Se sabe y lo sé que hay una sintonía, esto es que si viene algún club y me quiere fichar y el club (en referencia al Sevilla) está satisfecho, pues ya se vería. Lo he comentado, tiene que ser algo que sea bueno para todas las partes".

Efectivamente, para el Sevilla sería bueno y ahora Roque Mesa debe valorar la opción de jugar la Champions con el campeón de Turquía, conocer una nueva cultura, un nuevo campeonato y una ciudad histórica como Estambul, en un clásico de Europa que sí puede asumir su ficha. La predisposición existe y si da el plácet, Fernando tendría la puerta abierta del Sevilla.