Sampaoli se despide: "Mi cariño por este escudo no se rompe"

Jorge Sampaoli ha usado las redes sociales para recitar su adiós al Sevilla. Lo ha hecho con un mensaje en el que ha recordado que el Sevilla es el primer equipo en el que ha repetido experiencia, una excepción a la que lo llevó que en su primera etapa atendiera la llamada de Argentina y no concluyera su contrato.

Además, habla de un amor a los colores del Sevilla que se quedan en su corazón, pese a las circunstancias de su adiós: llegó como relevo de Julen Lopetegui en octubre y se va cinco meses después y habiendo estado sin competición mes y medio por el Mundial. En ese periodo ha dirigido 31 partidos, con 13 triunfos, seis empates y 12 derrotas. En la Liga dirigió 19, con 6 triunfos, 5 empates y 8 derrotas.

Un adiós sin rencor

"Me toca decir adiós a una ciudad y a unos colores que llevo en el corazón", comenzó su mensaje en Instagram, en el que justificó así su regreso: "Cuando me llamaron para regresar, pensé que era una buena opción para cerrar una primera etapa que, de alguna manera, había quedado abierta. Sevilla es el primer equipo en mi carrera en el que intento una segunda oportunidad. Y puedo certificar que, pese a que las circunstancias fueron diferentes, mi cariño por este escudo no se rompe y continúa siendo enorme".

"Me voy con la cabeza alta por la actitud en todos los momentos -continúa en su carta abierta el técnico de Casilda-, porque estamos en cuartos de final de Europa League y porque nos esforzamos muchísimo para sacar esta historia adelante. El fútbol no siempre nos devuelve con alegrías el insomnio que le dedicamos. Pero no tengo dudas de que valió la pena ofrecer y poner el corazón por este escudo", concluye un Sampaoli que cogió el equipo a un punto del descenso y lo deja a dos puntos del decimoctavo, con la lucha muy apretada por evitar el descenso.

Esto último, no poder enderezar el rumbo en la Liga, y la imagen ofrecida, sobre todo a domicilio, han sido las espoletas, junto a las declaraciones de algunos jugadores, como las del siempre mesurado Bono, que puso de manifiesto la ruptura entre los mensajes del técnico y el vestuario.