Convocatoria de 21 futbolistas sin Martial ni Gudelj, sancionado

Última convocatoria de la temporada 21-22 con solamente 21 futbolistas y las bajas de cuatro futbolistas: el sancionado Gudelj y los lesionados Martial, Suso y Fernando. Julen Lopetegui no pudo ni completar una lista de 23, en un reflejo de lo complicada que ha sido la temporada.

El partido del Sevilla Atlético en Tarragona ante el Nástic, con esa posibilidad de sellar la permanencia en Primera RFEF, impidió al técnico sevillista completar con futbolistas del filial la convocatoria, a la que no llegó Martial.

"Martial no se ha recuperado de las molestias y Suso, tampoco, son dos bajas seguras. Hemos hablado ya de este tema, Martial es un chico con un nivel futbolístico muy interesante pero no ha podido demostrarlo por muchos motivos, sobre todo por no tener continuidad por sus lesiones, no ha podido demostrar su talento desgraciadamente para él y para nosotros también", explicó antes de dar la lista Lopetegui.

Los 21 futbolistas citados para el último partido de la presente Liga son: Bono, Dmitrovic, Javi Díaz; Jesús Navas, Montiel, Koundé, Diego Carlos, Rekik, Acuña, Augustinsson; Delaney, Joan Jordán, Óliver Torres, Rakitic; Lamela, Ocampos, Tecatito, Papu Gómez; Munir, En-Nesyri y Rafa Mir.

Respecto a la lista para el anterior partido en el Wanda Metropolitano sale Gudelj, por acumulación de amarillas, y vuelve Lamela, que se perdió la cita con el Atlético por el mismo motivo.