El mensaje sigue en el aire

El fútbol es tan cambiante que las mismas decisiones pueden adquirir una dimensión distinta según el momento en que se tomen. El Sevilla decidió el pasado verano esperar en cuanto a los últimos fichajes reclamados por Pablo Machín con la intención de ver la respuesta de la plantilla y, en concreto, de algunos jugadores en la primera mitad de la temporada.

Ahora llega el momento de tomar otra decisión y el entrenador nervionense mantiene su discurso, reforzado además por dos aspectos. Uno, que el compromiso fue hacer una evaluación antes del ecuador de la competición y, al menos, traer lo que se demandaba en un par de puestos muy claros. Dos, que los derroteros por los que está caminando la Liga pueden dar pie a muchas cosas si se refuerza convenientemente un equipo que con carencias ha logrado situarse donde está y aguantar.

"Hasta ahora me dedico a entrenar y sacar el máximo rendimiento. Sé a ciencia cierta que están trabajando y están valorando las opciones de mercado para mejorar. Todos sabéis que en junio quedó pendiente retocar la plantilla, intentar potenciarla. Lo asumí también, el hecho de no traer a nadie por precipitación. Vamos a ver lo que hace falta en diciembre. Dices: ‘son cuatro meses’ y hay muchos que esperando se quedaron en la orilla", afirmó el entrenador castellano, que siempre ha sabido lanzar al club los mensajes oportunos en cada rueda de prensa.

Pablo Machín "Creo que todos estamos de acuerdo en que nos gustaría potenciar la plantilla

y tener más recursos”

No obstante, Machín advierte que la actual estructura deportiva del Sevilla requiere rendimiento inmediato, algo muy distinto de otras etapas en las que, con Monchi, el club apostaba por jugadores que aún no habían roto y que elevaban su cotización en el Sevilla.

"El club está en la súper élite. Lo que se hacía en el Sevilla cuando era un equipo medio, no te lo permite hacer un equipo top. Las apuestas de hacer jugadores semidesconocidos, el hecho de tener paciencia en el resultado no es tan determinante. Ahora la gente no te permite lo de antes.

Antes sí se podía hacer experimentos y ahora se exige gente contrastada y que diga aquí estoy yo. Hay plusvalía pero que nadie piense que mantener un equipo en la élite es fácil fichando barato y vendiendo caro", señaló el preparador.

"Ahora llega el momento de valorar y analizar. Creo que tampoco nos tiene que cegar el hoy, sino que tenemos que pensar en lo que puede pasar.

Creo que todos estamos de acuerdo en que nos gustaría potenciar la plantilla. Nos daría más opciones de potenciar recursos. Para mejorar sólo podemos hacer una cosa, ir primeros. El resto lo tenemos aquí. Con lo cual dice que se ha gestionado bien una plantilla y que los jugadores han rendido.

Todos los clubes, presidente y dirección deportiva quieren mejorar. La cuestión es cómo y dónde hay que mejorar", apostilló el técnico, que también quiso aclarar de nuevo la historia de Ben Yedder: "Él es muy bueno. Tenía claro desde el primer momento que Ben Yedder es muy buen jugador. Quizás se creó un runrún de que Machín no quería a Ben Yedder.

Tonto no soy, si es el máximo goleador no iba a prescindir de él. Yo tengo que hacerlo mejor, desde mi punto de vista hacía falta un nueve referencia y yo a él no lo veía para jugar de delantero único. Si llegamos por bandas lo lógico es que tuviéramos una referencia que pudiera rematar por arriba y abajo y necesitas otro perfil", aclaró Machín.