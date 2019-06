Julen Lopetegui ya ejerce como entrenador del Sevilla, después de estampar su firma en un contrato por tres temporadas este martes. El técnico vasco (Asteasu, 28-08-1966) llega con muchísimas ganas al Sevilla. "Tengo una grandísima ilusión, estamos llenos de ganas para darle forma al proyecto que queremos hacer, para hacer un equipo más grande. Ésa va a ser la motivación de mi trabajo, para eso hemos venido. A partir de ahora habrá que hablar poco y trabajar mucho, para que ese sueño que todos los sevillistas tienen se haga realidad, con esa energía única del campo del Sevilla, para que el sevillismo nos lleve en volandas, siendo ambiciosos, para que eso futbolísticamente sea una realidad lo antes posible", ha dicho el guipuzcoano.

El ya entrenador del Sevilla ha comenzado con un recuerdo a Reyes. "Antes de comenzar me vais a permitir un recuerdo de homenaje a Reyes, también a su primo Jonathan y desear una pronta recuperación a Juan Manuel".

Desde el hotel Meliá Lebreros, donde ha sido la presentación por las obras de remodelación de Preferencia en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, ha expuesto sus motivos: "El Sevilla me ha mostrado ese cariño, esa ambición de seguir siendo un equipo grande y quiero ser parte de ese proyecto y quiero compartir esa ambición y esas ganas. Básicamente es por la ambición, la historia del club y las personas que están en el club. Y eso ya hecho que no tenga la menor duda de que esté aquí".

José Castro le ha dado la "bienvenida". "Le deseamos toda la suerte del mundo. Aquí la exigencia será máxima, pero también el apoyo será total y absoluto. El consejo de administración que presido está absolutamente convencido del proyecto que Monchi tiene en mente y lo vamos a respaldar con convencimiento y con muchísima ambición", ha dicho el presidente del Sevilla.

El guipuzcoano, que en agosto cumplirá 53 años, afronta un gran reto tras su caída en desgracia por su destitución como seleccionador nacional después de que se conociera, a dos días del Mundial, que iba a firmar con el Real Madrid, donde también fue destituido tras diez jornadas de Liga. Ha firmado por tres temporadas.

Su idea de fútbol y la plantilla

Lopetegui ha puesto el índice en la confianza mutua con Monchi. "Ahora nos toca trabajar junto a Monchi, con el que tenemos plena confianza. Seguro que vamos a tener una plantilla fantástica. A partir de ahí, trataremos de sacar el máximo de cada futbolista, siendo ambiciosos, jugar y defender bien, en casa y fuera. Ésa va a ser nuestra ambición, para que el sevillismo esté contento desde el primer día y nos ayude a conseguir los objetivos".

El ex seleccionador nacional ha sido preguntado por su idea de una plantilla sobre jugadores nacionales o extranjeros. "El fútbol está muy globalizado y yo quiero que sean buenos futbolistas por encima de todo, pero es cierto que hay un matiz de la importancia de los jugadores españoles y también vamos a poner cariño ahí".

También ha sido preguntado sobre algún futbolista del Real Madrid que pueda interesar: "La estrategia no la vamos a contar en una rueda de prensa. Ahí marcará la línea nuestro director deportivo". Así como por el primer fichaje, Diego Carlos: "Lo tuve en el Oporto hace cinco años cuando estaba empezando en el equipo B. Ya he hablado con él y a Munas Dabbur también lo conozco de la selección de Israel y de Austria. Carlo que estoy contento con los dos".

Banega y Sarabia y la cantera

Sobre dos futbolistas. "Son dos colores excelentes para el cuadro, usando la metáfora, por supuesto que sí". Al hilo de ello ha sido preguntado por la cangtera: "Siempre ha respondido y siempre ha dado elementos importantes y sólidos. El Sevilla tiene uno de los mejores valores que un club puede tener, que es la cantera. Por supuesto que vamos a estar muy atentos a la cantera del Sevilla"

También ha sido preguntado por la portería, con el regreso de Sergio Rico. "Respecto a la portería es lo mismo que con el resto de posiciones, es algo que vamos a analizar en estos días para tomar las decisiones mejores, para sacar lo más positivo de lo que pueda haber".

El Ramón Sánchez-Pizjuán

Lopetegui perdió por 3-0 con el Real Madrid en el Sánchez-Pizjuán y ya sabe cómo es el ambiente del estadio. "El Sevilla mereció ese resultado. He sufrido como jugador y como entrenador ese ambiente fantástico para el equipo de casa. Es una energía extra en los partidos y los momentos complicados. Y eso es un activo también del club, de la afición y de los entrenadores que lo pueden disfrutar, como yo actualmente", ha dicho Lopetegui, que quiere incidir en esa sinergia: "Yo he venido al campo del Sevilla como rival, yo sé lo que es ésa energía como rival, única absolutamente y no tengo la menor duda de que antes la hemos sufrido como rivales y ahora la vamos a disfrutar y vamos a trabajar para que el sevillismo esté feliz y orgulloso de su equipo".

Cuenta con el estadio como un valor más en la búsqueda de sus retos. Preguntado por si se lo toma como un reto personal tras lo sucedido con la selección y el Madrid, ha dicho: "Me lo tomo como la máxima ilusión y ambición, para tratar dar lo mejor de mí para transmitir al equipo ese proyecto ambicioso y para tratar de conseguir esos objetivos. No nos ponemos techo. El objetivo va a ser hacer un equipo muy competitivo con la única ambición de ganar siempre los tres puntos y a partir de ahí que lleguen los resultados".

Meter al Sevilla entre los tres grandes

En ese sentido, Lopetegui no ha querido fijar objetivos numéricos, como aspirar al tercer o el cuarto puesto o codearse con los tres grandes: "Más que visualizar en lo que pueda pasar vamos a trabajar en intentar conseguir eso, en eso vamos a centrar nuestra energía. Nadie nos va a ganar en ser ambiciosos y tener ilusión. El único aliado nuestro es el día a día. Estamos seguros de que lo vamos a conseguir".

El sistema de juego, secundario

El técnico guipuzcoano ha sido preguntado sobre el dibujo, si seguirá fiel al 4-3-3: "Un entrenador decía, 'el dibujo está muy bien, pero luego los cabroncetes se me mueven'. Lo más importante no es el dibujo, sino el estilo y las decisiones de juego y lo que pase a partir de esa situación. Habrá matices, es verdad que he jugado muchas veces con ese dibujo (4-3-3), y buscaremos el mejor dibujo para la plantilla que tengamos, pero con la libertad para matizar cosas, porque eso enriquece al equipo. Pero también con la seguridad de que lo que hagamos lo hagamos convencidos".

El Sevilla, un grande y el mejor de Sevilla

Preguntado si había sido tentado por el Betis antes de decantarse por el Sevilla, Lopetegui fue taxativo: "Estoy en el mejor equipo de Sevilla y en un grande, que es el Sevilla, no tengo ninguna duda y con todo el respeto a los demás equipos, por supuesto".

La exigencia de la ciudad de Sevilla

Sobre cómo se vive el fútbol en Sevilla, sobre la ciudad y su exigencia, ha dicho lo siguiente el guipuzcoano: "Es una ciudad muy exigente como muestra la historia del club y de sus éxitos recientes. Para el conocimiento de la ciudad y del resto nos tendremos que dar un tiempo, pero seguro que nos conoceremos bien, seguro".

Asimismo, ha hablado de los caminos para ganar, algo que quieren todos los técnicos, según ha dicho. "Todos los entrenadores quieren ganar, cada uno elige su camino. Queremos generar el contexto mejor para que la plantilla dé el máximo. Sobre todo que el equipo juegue como un colectivo, que es lo que hace que las individualidades den el máximo nivel en distintas circunstancias".