La previa: De aperitivo, un hueso

La principal duda atañe a los laterales. Sin Acuña para un periodo clave, Jesús Navas sigue entre algodones y Escudero atisba su regreso al césped. Aleix Vidal está demostrando nivel para ayudar al equipo y no es casualidad que Monchi decidiera inscribirlo en la Champions quitándole la ficha a Franco Vázquez. Y Rekik cumple como lateral, pero le falta profundidad.

Aun con la baja por sanción de Rakitic, Papu Gómez quizá no sea titular, pero su visión y creatividad pueden ser claves durante el partido

El entrenador sevillista pide, por tanto, centrarse en cuerpo y alma en el Getafe, aunque nadie duda de que tendrá un ojo puesto en el partido del miércoles ante el Barcelona. Lopetegui debe abundar en el reparto de esfuerzos ante el cúmulo de retos que se le presentan a su equipo, que está bien vivo en las tres competiciones. Y el once que elija es una incógnita, después de que ante el Almería sacara un equipo mixto y tuviera que rematar el partido con los pilares de su once base.

Sólo hay que recordar el arduo trabajo que le costó al Sevilla de Lopetegui imponerse en el Coliseum Alfonso Pérez en el partido de la primera vuelta, cuando el equipo de Bordalás fue capaz de golear al Betis o de vencer al Barcelona. Ahora llega en un momento distinto, tras empatar en casa ante el Alavés después de ser vapuleado por el Athletic en San Mamés. Pero su esencia sigue siendo la misma y el Getafe no va a regalar ni un palmo de terreno por mucho que esté duodécimo en la tabla con 24 puntos y mire al Sevilla desde abajo, envidiando su bien ganado cuarto puesto gracias a los 39 puntos que lleva sumados. En cuanto a confianza, sí gana el Sevilla.

Se miden el cuarto clasificado y el duodécimo, con 15 puntos de diferencia, pero el fútbol no entiende de trayectorias

El Getafe mantiene intacto su perfil de equipo incómodo, quizá de los más desagradables para el espectador medio... y también para los rivales, aunque es cierto que ya no presenta esa pegada que se fundamentaba en aprovechar el mínimo error para hacer daño de tres cuartos adelante.

Antes de afrontar la ida de esas sugerentes semifinales coperas este miércoles en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el Sevilla recibe hoy al Getafe, un hueso duro de roer como aperitivo para los grandes retos de febrero, en el que se imbrican las semifinales de la Copa con los octavos de final de la Champions, en un periodo que se alargará hasta mediados de marzo. Y Lopetegui sabe que la diferencia actual de 15 puntos entre el Sevilla y el Getafe no ejercerá ningún contrapeso a favor cuando los dos equipos estén en el césped, por mucho que el rocoso conjunto de José Bordalás no sea el de otros años que compitió con el conjunto nervionense por un puesto europeo.

Jesús Navas se probará hoy; Escudero ya está disponible

Con Acuña fuera de combate por una "una rotura muscular importante" y "fuera bastante tiempo", la duda se centra en Jesús Navas. "Jesús no ha podido entrenar tampoco hoy, veremos mañana por la mañana si pudiera estar o no en el entrenamiento matinal. Analizaremos mañana y veremos si está o no a disposición", dijo Lopetegui. En el otro lateral, el izquierdo, Escudero está casi listo para volver a jugar. "Escudero ya tiene el alta, ha entrenado con todos y decidiremos un poco en base a las necesidades y también a los estados de forma, lógicamente. Es cierto que lleva mucho tiempo fuera sin jugar, pero está mostrando también un buen nivel en los entrenamiento y decidiremos. Yo creo que ya va a estar a disposición para tirar de él", añadió. Hoy dará la convocatoria.