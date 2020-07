Julen Lopetegui ha valorado el contexto del partido de este domingo ante el Mallorca, un equipo al que elogió por su valentía y su fútbol por encima de su clasificación. Por eso incluso evitó valorar el sorteo de la Europa League del viernes. "Eso no ha cambiado para mí nada. Lo veo muy lejos y lo que veo muy cerca es el partido con el Mallorca, un rival complejo que ha visto la posibilidad real de salvación y que está con una energía importante, de los de la zona baja es el que mejor juega al fútbol para mí sin ninguna duda".

El entrenador del Sevilla sabe que el Mallorca se juega la vida y que si el Sevilla tiene jugadores cargados, ellos también. Pero le dio a eso una importancia secundaria. "Estamos todos los equipos en una situación límite. Es tan poco el tiempo que tenemos que la energía la tenemos que dedicar única y exclusivamente al siguiente objetivo, que es mañana".

Elogios al Mallorca y advertencia: "El Mallorca está en el mejor momento de la temporada, viene fuerte, tiene buenos jugadores, tiene un buen entrenador, juega bien al fútbol y que vamos a tener que contrarrestar eso haciendo un muy buen partido. Nos tenemos que preparar única y exclusivamente para eso. Lo demás son cuestiones aleatorias y vienen por añadidura como consecuencia a hacer buenos partidos. No podemos perder energías en las consecuencias y sí en lo que tenemos que hacer. Mañana tenemos un rival duro que nos va a llevar al límite y nos va a hacer sufrir. No veo ningún equipo que no sufra, ninguno. Yo veo todos los partidos. Esta es la Primera División de la Liga española, la más importante del mundo, y las distancias son muy pequeñas, hay mucha igualdad y cada partido es una batalla tremenda".

Bajones físicos en los partidos: "No lo veo así exactamente. Los partidos se trabajan, hay momentos en los que el rival aprieta. En Bilbao estuvo el partido bastante controlado en todos los aspectos. Buscamos el gol definitivo y no meternos atrás, pero el rival te mete, sobre todo con fútbol directo y dos puntas. Creo que el equipo estuvo bastante bien en esas situaciones. Cada partido hay que trabajarlo, no sólo física, sino mentalmente, y tratamos de estar fuertes en cada momento del partido"

Ni una cuenta a priori: "Las cuentas de la lechera… no les doy mucha importancia. Me conocéis y debemos ser pragmáticos y el único sueño que tenemos es el partido de mañana. Estamos contentos por haber conseguido la clasificación para la Europa League y ahora estamos ilusionadísimos, muy ilusionados para conseguir la clasificación para la Champions. Eso nos mueve, la ilusión y la ambición ante el partido de mañana, que va a ser muy complejo".

Celebración grande en Bilbao: "Las celebraciones a veces son espontáneas. Asegurábamos nuestra clasificación europea, que es importante, otros equipos luchan por ella y les gustaría estar en nuestra situación. Os cambios todos los entrenadores los hacen para mejorar el equipo y a veces salen de una manera y a veces de otra. Los cambios los hacen buenos los jugadores en el campo. Siempre hay un porqué para cada cambio".

El Mallorca, ¿el peor equipo visitante? "Yo lo veo como un rival de los equipos más en forma de la zona baja. Ha puesto contra las cuerdas al Villarreal, tuvo muchas opciones de marcar con el Atlético de Madrid. Están jugándose lo que se están jugando y nos va a llevar al límite y tenemos que estar preparados para combatir esas características. Es un equipo que trata de buscar la portería contraria, es un equipo valiente. Han construido su juego en base a la pelota en esta segunda parte de la temporada, juegan bien, son agresivos, muy interesantes a nivel futbolístico. Nos va a obligar a hacer un gran partido en todos los aspectos. Han matizado cosas y es un equipo muy interesante".

El buen papel de Bono: "Bono, ya lo comentamos, lleva trabajando todo el año para estar preparado, es un profesional excelente… Ha sonado el despertador y está preparado, y le deseamos la mejor de las suertes, porque su suerte será la suerte del equipo sin ninguna duda".

Munir como delantero centro: "Es posible que Munir juegue en una posición u otra, es posible, porque está capacitado para ese tipo de funciones. Pero igual que otro compañero pueden jugar en una posición u otra. Igual que Luuk (De Jong) o Youssef (En-Nesyri) en distintos momentos de la temporada lo han hecho. Tenemos confianza en todos ellos".