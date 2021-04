Munir: "Son nueve finales, no podemos mirar los puntos"

Munir ha explicado cuáles son las sensaciones del vestuario del Sevilla ante "las nueve finales que quedan" en pro de "conseguir los objetivos". El delantero hispano-marroquí pide "no mirar los puntos", pese al colchón de 12 puntos, y reconoció que se llevó una inmensa alegría con su debut con Marruecos y con el gol que marcó al siguiente partido. "Te da mucha confianza haber ido con la selección, haber podido jugar y haber metido gol. Esto te da mucha confianza para lo que queda de temporada", ha comentado en SFC Radio.

El atacante habló de los retos que afronta el Sevilla en el sprint final de la Liga. "Cuando quedan pocos partidos se hace ya un poco cuesta arriba, pero eso no es excusa. Lo asumimos como nueve finales y con mucha ilusión. Queda lo más bonito, conseguir los objetivos es lo más importante".

Y para ello cuenta con un grupo descansado y sin lesionados ya, salvo Escudero por su positivo en Covid-19: "Tenemos una plantilla muy amplia, con buenos profesionales. Estamos trabajando para conseguir el objetivo e intentar ganar lo máximo posible.

Estado físico y anímico: "Tenemos una plantilla muy amplia para toda esta temporada. El equipo siempre ha dado la cara, nunca ha puesto excusas y esa ambición es lo que nos hace estar ahí arriba".

Colchón de 12 puntos y confianza: "Competimos para nosotros mismos, para nuestra gente, el club y para estar lo más arriba posible".

El Sevilla como grupo: "Lo que hemos encontrado aquí es como una familia. Juegue quien juegue, los que no juegan animan como si estuvieran jugando y eso es lo que hace estar ahí arriba y estar todos unidos. Es un orgullo pertenecer a esta familia, cómo vive y cómo siente aquí la gente el fútbol, cómo lo da todo dentro de la ciudad deportiva y cómo nos apoyan fuera".

Sin una gran final esta temporada: "Es una pena por todo lo que hemos luchado, hemos hecho las cosas bien, pero a veces el fútbol no te da lo que crees que te tiene que dar. Nos vamos con ese mal sabor de boca, pero creo que vamos acabar muy bien la temporada y el año que viene tenemos que mirar de nuevo con esa ilusión".

Necesidades cruzadas en la recta final: "Nosotros no tenemos que mirar los puntos, sino que los equipos que vienen por detrás se están jugando la vida, nosotros también, aunque diga la gente que tenemos muchos puntos. Tenemos que ser ambiciosos y ganar los nueve partidos que quedan si es posible".

Subir puestos en la tabla: "Difícil está, pero nosotros no dejaremos de luchar, de intentar estar ahí arriba. Es complicado, pero son nueve finales y vamos a luchar hasta el final. En la Liga cada partido es complicado, ganas 1-0, 2-1, ningún equipo te regala nada. Nosotros tenemos nuestros objetivos y sabemos lo que queremos".

El parón para el grupo: "Llevábamos muchos partidos. No tuvimos apenas días de vacaciones por la Europa League. Se ha notado el parón, aunque nunca hemos puesto excusas y lo hemos dado todo en el campo. Y gracias a eso estamos ahí arriba. Yo tuve que ir con al selección, no pude tener descanso, pero era lo que me ilusionaba".

Debut con Marruecos

Munir también relató cómo fue su primera experiencia con Marruecos, tras una primera convocatoria que no pudo llevar a efecto porque el TAS resolvió en contra de que pudiese jugar en un principio. "La primera vez que fui muy ilusionado y me dijeron que no podía jugar y yo, si te soy sincero, ya lo daba todo por perdido. Pero dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Me llamaron un día entre semana y me dijeron que se podía hacer y me llevé una gran ilusión, gracias al presidente (de la Federación de Marruecos) y a todos los que lo han hecho posible he podido debutar".

Gran acogida desde el principio: "Desde que el primer día que fui, cuando no podía jugar, me acogieron con los brazos abiertos, conocía a muchos compañeros que han jugado aquí y gracias a ellos he podido disfrutar. Estaba muy ilusionado, tenía muchas ganas de jugar, de reivindicarme y creo que ha ido muy bien".

Bono y En-Nesyri, cicerones: Tengo la suerte de ir con compañeros del Sevilla, que es otra clave, porque también me han ayudado mucho y les agradezco mucho. Es complicado que se dé que haya varios compañeros de un mismo equipo en una selección como la de Marruecos, se ve más en la de España o Francia, pero estoy muy contento por eso. Tenemos una buena selección para hacer cosas bonitas".

Dedicatoria de su gol: "Primero a mi familia, que siempre ha estado ahí conmigo, que me ha apoyado siempre, y luego a la afición de allí, que también he recibido muchas muestras de cariño".