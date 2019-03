Pablo Machín: "Me siento fuerte y respaldado"

Pablo Machín ha analizado la situación del Sevilla, y la suya propia, en la rueda de prensa oficial de la UEFA Europa League, cuya ida de los octavos de final se juega en Nervión mañana ante el Slavia (18:55). El entrenador del Sevilla ha enviado un mensaje de "unión", de "convicción", de "confianza plena" en la "calidad y la capacidad de la plantilla".

Y también ha analizado Pablo Machín su estado anímico en este difícil contexto. "Fundamentalmente estoy fuerte. Es cierto que existe una preocupación. El primero que sabe que no se están dando soy yo. Pero perder mucho tiempo en esa preocupación resta energía de lo realmente importante, que es buscar mejor para el equipo, dar la vuelta a esta mala dinámica, que es innegable que se está produciendo. Pero no debemos mezclar competiciones y es bueno centrarnos en la Europa League, en la que estamos siendo muy fiables y es la que nos toca. Esto es fútbol y tengo la confianza de la gente que me la dio en un primer momento y lo que quiero es no defraudarles".

¿Es el momento de realizar algún cambio o algo diferente?, se le ha preguntado a Pablo Machín: "Depende de cómo nos tomemos la pregunta… Hay muchos cambios que se dan que pueden ser más o menos significativos o pueden ser matices. Hemos jugado con la línea de tres, pero también con tres puntas, con línea atrás de cuatro… 4-4-2, 4-3-3. Ese tipo de matices tácticos siempre se dan. Y cuando las cosas vienen un poco peor dadas quizá es momento también de buscar soluciones, de ahí que haya cambios. Cuando va todo rodado no vamos a cambiar. Yo creo más en la esencia de lo que se hace que no en los sistemas. Trato de buscar el mejor acomodo para que los futbolistas puedan brillar y es lo que trato, conociendo a los rivales, pero soy partidario de el 80 por ciento o más sacar nuestras potencialidades y que sea el rival el que se tenga que amoldar a nosotros y no viceversa".

Sin sensación de jugársela ante la afición, con Slavia y con Real Sociedad: "No voy a perder energía en cosas que no dependan de mí. En la Liga no es normal esta racha. No es normal llevar tan pocos puntos más allá de las circunstancias. Y después de haber hecho un comienzo tan sumamente bueno es normal que la gente dude. Son fases que hay que superar, y somos nosotros los que tenemos que superarla. Nosotros y la afición también. Nos llevan en volandas en el Ramón Sánchez-Pizjuán y en los momentos malos, cuando el equipo más los necesita, han demostrado que están con el equipo y a partir de ahí lo que debemos hacer nosotros es que más que pedir tenemos que ser los primeros en dar".

Implicación y lucha garantizadas: "Cuando la afición ve que estamos implicados nos pueden perdonar algunos momentos malos en los que no estamos acertados. Una cosa es el desacierto y otra cosa es la desidia. Y el equipo siempre lo ha intentado y nuestra afición lo comprende y así somos más fuertes".

Respaldo del club: "Yo desde que llegué, y sigo teniendo la misma idea, me he sentido respaldado. No dejo de ser una apuesta muy firme. Siempre he tratado de no defraudarme a mí, al entorno, y sobre todo a los que han confiando en mí. Lo puedes extrapolar a la afición y a todo el sevillismo. Ahora, yo me tomo el partido de mañana como una final, igual que siempre. Estamos capacitados revertir la situación, lo ha demostrado en una primera parte de la temporada muy buena. Capacidad tiene y vamos a volver a esa senda, entre todos juntos seguro que lo vamos a conseguir. No voy a dejar energía en otra cosa".

¿Algún cambio sustancial? "Yo siempre ha prometido una máxima implicación. Creo que hemos hecho una primera fase buenísima en UEFA y en Liga, y ahora no estamos bien, Pero estamos en unos puestos que nos permiten optar a todo. Y lo que tenemos que hacer es cambiar la dinámica de resultados. El primer interesado soy yo, que lo que quiero es estar lo más arriba posible en la clasificación".

Recuperación del mejor Andre Silva: "Seguramente que Andre está haciendo lo mismo pero ahora no tiene ese flow (flujo) para que los balones vayan dentro de la red. Esto va por rachas y sobre todo con los delanteros. Estaría preocupado si cualquier futbolista no estuviera implicado o no trabajase. Y Andre lo está, no me preocupa".

El ejemplo del Ajax en el Bernabéu: "Ayer vimos una muestra. Muchas veces nos ha costado ganar a un rival con un pedigrí muy alto. Si no estamos al cien por cien, nos puede ganar un equipo en teoría no tan conocido como el nuestro. Esto ya estaba hablado, pero es un ejemplo más lo que sucedió ayer (Real Madrid-Ajax, 1-4)". "Es un rival muy peligroso, muy físico, que va a hacer que por momentos se desordene el partido más de lo que nos gustaría. Y lo que tenemos que hacer todos juntos es dar el paso para pasar esta eliminatoria y salir de esta dinámica", ha añadido.

Cómo afrontar el cruce ante el Slavia de Praga: "Nos tenemos que poner al mismo nivel suyo de intensidad como mínimo: concentración, actitud, nivel y capacidad físicos… Y luego lo que marca la diferencia, que es la calidad técnica. Tenemos un buen equipo, pero nuestro rival no es cojo. Ya nos enfrentamos a un rival checo que nos exigió mucho. El Sigma juega de forma parecida. Es un equipo que esa energía física hace que llegue con muchísima gente al ataque, aprietan mucho y hay marcas hombre a hombre. Luego, en su portería dejan espacios. Creo que debemos ser equilibrados, que son dos partidos y que las eliminatorias se deciden en el segundo. Hay que intentar mantener nuestra portería a cero, porque a cualquier gol en campo rival le podríamos sacar mucho provecho".

Convicción en la calidad de la plantilla: "La línea de trabajo es la misma, si cabe tenemos más implicación, para seguir dando argumentos a los futbolistas. Primero para que crean en ellos, porque son buenos, tenemos una plantilla compensada y hay que sacarles de nuevo el máximo rendimiento y deben creer que son capaces otra vez".

Caparrós y el objetivo de la cuarta plaza: "Es obvio que hay tres plazas prácticamente inaccesibles en la Liga, si somos realistas. Hay una cuarta plaza tras la que hay un montón de equipos. Dentro de todos esos equipos está el Sevilla, sin duda. Que queramos ser ambiciosos no significa que no sepamos de la dificultad. Joaquín os ha dicho desde el primer momento que ése el objetivo. Mi objetivo es ganar cada partido. El premio gordo es entrar en la Champions, Europa es la pedrea, y es también un objetivo ineludible. Estamos en una mala racha, pero estamos dentro de esas posiciones europeas. Y es bueno que seamos ambiciosos y también coherentes, y tener claro cuál puede ser el objetivo, que para mí es ganar, ganar y cuantos más partidos ganes, más cerca estará el objetivo".

¿Miedo al fracaso o excesiva presión? "Miedo no tengo, al margen del miedo natural a temas de salud. Llevo muchos años en esto. La presión se soporta en el equipo de mi ciudad, en el equipo que ha apostado por ti y en un grande como el Sevilla, eso no me resta capacidad como entrenador. No soy persona de empaparme mucho con lo que se comenta en redes sociales y el entorno. Pero tonto no soy, ahora se verá todo más oscuro, pero eso no me va a hacer bloquearme o rendir menos".