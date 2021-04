Con derecho a soñar según las voces expertas

Los cuatro primeros de la Liga están en seis puntos, los que van de los 67 que suma el Atlético a los 61 del Sevilla. En medio están el Madrid con 66 y el Barcelona con 65, con 24 por disputarse. Ésa es la realidad del sprint final a los que se apresta el grupo que adiestra Julen Lopetegui, que no se deja llevar por la euforia pese a que desde fuera lo señalan como un postulante al título. No un favorito, no, evidentemente, pero sí un candidato a soñar al menos.

Joaquín Caparrós fue uno de los que señaló al Sevilla como "el tapado" en esa pugna tan emocionante que va a tener el sprint por el título de Liga. "La Liga está muy apretada y ojo a un tapado, eh. Ojo. Que todo el mundo echa las cuentas, va de tapadito, se están pegando entre los tres y el Sevilla está chupando rueda. Ojo. Está muy fresco, no tiene ninguna competición más. Quedan puntos y hay que jugarlos, ¿eh?", dijo el seleccionador de Armenia.

Desde dentro quizá no se habría atrevido a tanto, siempre cauto como fue en su idea del partido a partido, anterior en muchos años al lema que luego cogió el entrenador del actual líder de la Liga, Diego Pablo Simeone. Pero también desde dentro del club llegan voces que invitan a soñar. Así lo hizo Pablo Blanco en SFC Radio con frases como "soñar es gratuito" y "el Sevilla tiene papeletas. ¿Mira que si le toca el premio gordo?".

El director de cantera sí se dejó llevar por lo que él considera datos objetivos. "Aunque no nos gusta decir nada y somos humildes, nosotros estamos en Champions sí o sí", dijo antes de señalar la dificultad de arañar siete puntos a los de arriba en la Liga. "Puede fallar uno, o incluso dos. Pero es difícil que fallen tres equipos de esas características... Pero soñar es gratuito y estamos muy alegres, el sevillismo se siente feliz", señaló. Y sobre todo dejó una clave importantísima: "El equipo es mentalmente muy fuerte". Por eso el grupo deja que lo señalen desde fuera, pero sólo piensa en ir fuerte a por todo, sin euforia pero con derecho a soñar.