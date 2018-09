Pablo Machín: "Tengo el plan y la idea de cómo hacerles daño"

Pablo Machín ha atendido a la prensa en la jornada previa al Sevilla-Real Madrid. El entrenador sevillista ha declarado que "con el Madrid la dificultad aumenta pero si hay algún estadio que se lo ha puesto muy difícil en los últimos años es el Pizjuán y esperemos que siga esa estadística".

La importancia de la afición: "Lo más importante de todo siempre son los que están en el terreno de juego, pero las aficiones también ayudan, también juegan y nuestra afición siempre es el jugador número doce y algunos rivales son más motivantes y eso se incrementa y ojalá tengan la importancia que siempre han tenido y nos ayuden a conseguir la victoria".

Los duelos individuales: "Es cierto que estamos muy condicionados por las bajas, apostamos el otro día por poner a mucha gente ofensiva porque pensamos que podíamos tener ventaja, hicimos muchas ocasiones e hicimos muchos goles, pero concedimos más ocasiones de las que nos hubiera gustado. El Madrid sigue teniendo una gran pegada y con muy buen juego posicional y mantiene una muy buena contra como en los últimos años. Hagas lo que hagas, el Madrid va a tener sus oportunidades y nosotros tenemos que ser eficaces en las nuestras. Tenemos que ser fuertes en los duelos, porque el Madrid físicamente tiene mucho poderío, intentar que la calidad no la puedan plasmar en el terreno de juego, y que en esas disputas podamos salir victoriosos. Dentro del partido hay muchos minipartidos o fases y tenemos que intentar aprovechar las que tengamos a favor".

Dos puntas o uno: "Lo importante es la actitud de los jugadores, puedes jugar con un delantero y la gente de atrás puede ser más atacante que si juegas con dos que se te quedan arriba. También pueden tener una mayor actitud de ayuda en el aspecto defensivo. Hay que buscar el equilibrio, más que jugar con dos puntos o teóricamente con uno, que suelen ser tres, porque en las contras son los primeros que llegan luego al área. Lo fundamental es tener equilibrio y también tenemos que tener un plan de inicio y luego tener alternativas dependiendo de cómo se dé el partido".

Un Madrid con Casemiro: "Atacar al Madrid es muy difícil porque primero tienes que quitarle el balón y tiene muy buenos centrocampistas. Juega mucho por dentro, sobre la teoría de un 4-3-3, pero los extremos juegan mucho por dentro. La teoría dice que Casemiro da más equilibrio defensivo y que no se complica mucho con el balón y que Kroos destaca en la distribución de juego. Son los dos muy buenos y no voy a decir quién prefiero que juegue, daría pistas".

Estadísticas para la confianza: "Siempre que cualquier equipo se enfrenta al Madrid hay un sentimiento de mucho respeto, no miedo, porque el miedo es malo. Pero por otro lado piensas que si tienes que perder un partido que sea este tipo de encuentros. Pero cuando ves las estadísticas y ves que de los últimos 17 enfrentamientos aquí el Sevilla ha ganado 10 veces te hace aumentar la confianza. En el Girona también pensaba que teníamos que aprovechar las oportunidades. El sevillismo ya sabe qué es ganar al Madrid, y el Madrid va a venir prevenido porque sabe lo que es el Pizjuán y ha sufrido mucho. Y en ese intercambio a ver quién tiene más acierto, porque el acierto va a determinar la victoria".

Su triunfo con el Girona: "Ojalá tuviera la medida cogida, porque me habría enfrentado y ganado al Madrid muchas veces. Me he enfrentado dos veces, una vez gané y otra nos dieron en el morro en el Bernabéu. Tengo el plan y la idea de cómo hacerles daño, otra cosa es que lo podamos plasmar, pero tampoco voy a dar pistas aquí".

¿Caparrós ha metido veneno? "El veneno ya lo dejó, lo que tuviera que dejar, en el mes que estuvo el año pasado. Ahora hay un entrenador que sabe lo que tiene que hacer. Joaquín está en su sitio y ya está. Hay que competir de la mejor manera. Los futbolistas si en algún partido están motivados es en estos partidos"

La incógnita en la banda izquierda: "Bale es un superfutbolista y su hábita es por ahí. Tengo claro quién va a jugar en la izquierda, pero no lo sabe ni él".

Banega, máximo recuperador de la Liga: "Al final, las bajas condicionan mucho. La ausencia de Gonalons es una realidad. Es un futbolista llamado a ser muy importante para nosotros, para ser ese pivote más defensivo, y también se lesionó Amadou. El pivote es Roque Mesa y también Banega. Banega recupera muchos balones porque juega mucho y tiene una predisposición total para ayudar al equipo, y cuando le toca el traje de faena lo hace y cuando tiene que distribuir, también. Todos tienen una predisposición fenomenal para minimizar las ausencias y dar lo que el entrenador les pide".

El once y los suplentes: "Me planteo todo. Tenemos otras opciones con los mediapuntas. Tenemos que buscar un plan A y tener opciones desde el banquillo. No sé si quemar todos los cartuchos desde el inicio. El aspecto físico pesa. Jugamos muchos partidos esta semana. Ellos han podido hacer rotaciones porque su plantilla es súper potente y juegue quien juegue tienen mucha calidad. Tenemos que ver cómo están todos los futbolistas, cómo han recuperado, para poner a los que me vayan a dar mejor rendimiento.

Vaclik, una pieza clave: Lo he visto muy bien desde que llegó, ha sido un pilar importante. Ha tenido muy buenas actuaciones. Paró el penalti cuando podría haber sido un empate muy seguido del 1-2 y eso hace que tenga más relevancia su actuación. Pero en otros partidos ha estado. Cuando superan a los demás tiene que estar él, el portero. Su actitud y su personalidad las ha demostrado desde el primer momento, con los pies en el suelo. Apostó por venir aquí y puede seguir creciendo por muchos años".

¿Un Madrid mejor sin Cristiano? "Los buenos equipos son mejores con los mejores jugadores. Es una fiera como decís. Su voracidad hace que meta muchos goles, cifras impensables para el resto de los mortales. Sin él hay otros excelentes futbolistas que ahora brillan más, se reparte más la cuota de protagonismo, también con los que rotan desde el banquillo y esos futbolistas ven que son más importantes. No sé si es mejor, quizá sea más equilibrado. El equipo quizá no tenga tan claro que juega para para una persona, para que haga goles un determinado jugador, sino que los tienen que repartir y eso hace que sea mucho más difícil controlar a un equipo tan bueno como el Madrid".

El VAR, en el foco: "Nosotros ya hemos sufrido el VAR, hemos salido perjudicados en alguna decisión, está para impartir justicia y ojalá sea así o que no tenga que intervenir. Lo peor es que no haya justicia y que reincidamos y lo hagamos mal con el VAR. Que haga justicia y que acierte".

Mariano en Nervión: "No lo conozco, si paso a su lado lo saludaré, no iré al vestuario para conocerlo. El Sevilla ha intentado tener la plantilla mejor posible, se intentó traer a Mariano, pero si este tipo de futbolistas está en equipos tan grandes y tiene un rendimiento tan grande es que el tino del Sevilla es otro. Los que han venido ha sido por esa línea y son los que nos van ayudar a crecer".

Mercado, con muchas ganas: "Si nos estuviéramos jugando la vida y si fuera por Gaby, jugaría mañana. Pero nos mataría el traumatólogo. Al ser un brazo no le impide entrenar y se ve con posibilidades de entrar en el grupo, pero tenemos que ser cautos. Lo tendremos enjaulado, como dices que es un león, para cuando salga sea una auténtica fiera".

El futbolista sobre el sistema: "Una cosa son las ideas y los planteamientos, pero son los futbolistas y su calidad los que hacen ganar o perder los partidos. Los entrenadores ayudamos a que esa calidad pueda ayudar, pero los que las paran y los que las meten son los futbolistas".