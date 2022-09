Lopetegui empieza a tomarse con humor su situación extrema

Julen Lopetegui, entre la espada y la pared. Poca escapatoria tiene ya el entrenador del Sevilla que no sea ir sacando cada match ball. El próximo punto de partido puede ser en Villarreal, o no, porque no está claro que si no gana en el Ciudad de Valencia, que es donde se jugará el partido, sea destituido. No está nada claro aunque según a qué fuentes se acuda hay quien da por seguro su adiós. En este contexto, Julen empieza a tomarse las cosas con una resignada calma, hasta con humor.

¿Cómo vive Lopetegui esa situación estrés continuo, de aparente última bala? "Trato de vivir mi vida con ilusión y con la ambición de venir cada día a trabajar, con el objetivo de ayudar al equipo de conseguir los objetivos. Y todo lo que no está bajo mi control no me quita energía, porque toda la energía que tengo la uso para ayudar a mis jugadores, a mi equipo y a mi club".

Lopetegui incluso río abiertamente, sacando su mejor humor, ante una pregunta sobre cuál es la importancia del entrenador en el rendimiento de un equipo, con el ejemplo de Scariolo con la selección de baloncesto. ¿Cuán importante es el entrenador? "Pues cuando gana, poco, y cuando pierde todo (risas), ya te he contestado. Aprovecho y felicito a la selección española y a Scariolo, que es un buen amigo y que está haciendo un gran trabajo y seguro que tiene mucho peso en esto".

¿Y cómo llega el equipo? "Llega bien, con ilusión, con ganas de afrontar un partido grande ante un grandísimo equipo, semifinalista de la Champions y uno de los mejores equipos que mejor juega al fútbol diría hasta de Europa, con un bloque muy consolidado. Y el equipo debe estar preparado para dar respuesta a un partido de exigente nivel, muy exigente, pero también muy bonito. Es el tercer partido fuera de casa, los dos anteriores ya fueron exigentes y este también lo va a ser".

Es el tercer partido a domicilio en una semana, pero están todos los futbolistas disponibles, salvo los dos lesionados (Tecatito y Marcao). "Hay futbolistas con molestias normales de dos partidos seguidos fuera de casa. No hay ningún futbolistas que no esté a disposición nuestra, pero esos estados van a influir en la toma de decisiones"

La importancia de Isco y su crecimiento dentro del equipo fue otro asunto que destacó: "Isco es un jugador que ha llegado tarde, pero antes que el resto de los que llegaron tarde. Ya está cogiendo ese nivel, todavía tiene un margen de mejora importante y ha llegado para hacernos mejores. Es un futbolista de mucho nivel, de mucha personalidad. Y es importante que contagie esa personalidad y ese desparpajo y esa confianza a los compañeros y que los haga mejores. El fútbol es un deporte colectivo donde cuando tienes buenos jugadores es más sencillo, pero siempre con un sentimiento colectivo. Isco lo tiene y seguro que seguirá creciendo, mejorando y haciéndonos mejores.

El alto nivel del Villarreal: "El nivel competitivo del Villarreal es muy alto, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo. Tienen una continuidad muy clara de lo que hicieron el año pasado y mejorando algunas cosas. A partir de ahí ponemos el foco en hacer lo que debemos hacer ante un buen rival y hacer un buen partido, eso es lo que nos tiene que empujar mañana".

¿Cerca de la velocidad de crucero? "En no mucho tiempo se va a ver a jugadores uqe todavía no se han vistoa a su mejor nivel. Como Suso, que ha tenido una lesión este pretemporada que le ha retrasado su preparación; como Januzaj, que ha llegado más tarde y sin pretemporada; o Kasper (Dolberg) con el problema del hombro; el tema de Marcao... Mientras debemos competir ante un rival de máximo nivel de exigencia, como el Villarreal. Los que van a salir mañana son los que van a competir y van a ayudarnos a conseguir el objetivo".

Sevilla y Villarreal, postulantes a la Champions. "En los tres últimos años hemos conseguido objetivos importantes, asentándonos en Europa a través de la Champions. Hay otros equipos que aspiran a esa situación, no sólo el Villarreal, también Athletic de Bilbao, Betis, también Real Sociedad, Valencia... Lo que tenga que pasar este año está por escribir todavía. Falta muchísimo en juego. Lo que ahora parece gris luego puede parecer blanco y viceversa. Y lo que hay que hacer es trabajar con estabilidad, con tranquilidad, confiando en lo que se hace y en los jugadores que tenemos, que van a dar un rendimiento acorde a la exigencia del club".

Presencia de muchos niños en el entrenamiento: "Los niños siempre son bienvenidos, son energía fresca, inocente, energía positiva siempre. El fútbol debería acercarse un poco más, aunque a veces no es sencillo por las obligaciones de la competición, pero siempre es importante".

Sin noticias de Marcao: "Esa pregunta es para los médicos, no podemos contestar. Cuando los médicos le den el alta trabajaremos con él. Llegó para ser un jugador importante y seguramente lo va a ser".