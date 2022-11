Vista clave en la Audiencia Provincial para liberar el voto de Del Nido

Tensa espera entre los accionistas del Sevilla ante una semana que puede resultar decisiva para el devenir de la próxima Junta de Accionistas del 29 de diciembre. Con José María del Nido movilizado para asaltar la presidencia y dispuesto a "reventar las estructuras del club para hacer más grande al Sevilla" y levantar un nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán, y José Castro recordando que no es "hombre de palabras sino de realidades" y que sólo bajo su presidencia se han realizado obras en el estadio en los últimos 30 años, los movimientos soterrados continúan y todos están pendientes de la semana próxima, en la que habrá no una, sino dos vistas judiciales claves, una en Viapol, en el Juzgado de Primera Instancia número 10, y otra en la Audiencia Provincial, igual de sustancial.

El lunes 5, por lo civil, un juez debe decidir si acepta la petición de medidas cautelares de Del Nido para disolver el pacto de gobernabilidad que firmó en 2019 con Castro. Esto ya se conocía desde hace una semana. La novedad es otra vista, el viernes 9, en la que los magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla deben fallar sobre otro recurso del ex presidente, en este caso contra el auto del Juzgado de lo Mercantil número 30 que en julio desestimó la petición de medidas cautelares del ex presidente para disolver la agrupación de acciones –32.000, acogiéndose al derecho de representación de las minorías– que él mismo realizó en la Junta de 2018, un año antes del pacto de gobernabilidad.

Entonces incluyó así en el consejo a José María del Nido Carrasco, Enrique de la Cerda y Nervión Grande, S.L., sociedad esta de la que era y es administrador Del Nido Carrasco, que nombró hace poco a Jordi Marín –que sí es de su cuerda– como representante de la misma en el consejo en lugar de José María Manzano, que entró en su día como representante de Nervión Grande S.L. en lugar del primigenio, Miguel Ángel del Nido.

Debido al derecho a la representación de las minorías que recoge la Ley de Sociedades de Capital, Del Nido no pudo votar para remover el consejo de administración, como solicitó Sevillistas Unidos 2020 (777 Partners, los Americanos), en la Junta de Accionistas de 2021. Los consejeros nombrados por la vía de agrupación de minorías no pueden ejercer su voto en mociones del propio consejo, ni nombrar ni destituir. De ahí que Del Nido no pudiera votar contra el consejo de Castro en la última Junta: su mando electrónico quedó inhabilitado, como el de Del Nido Carrasco, Enrique de la Cerda o José María Manzano.

Fue el sexto punto del orden del día, la remoción de los puestos del consejo de administración, que fue rechazado ampliamente, con el 77,01% de los votos emitidos, por un sólo 0,51% votos a favor y un 20,8% de abstenciones. Del Nido reclamó ante la prensa aquello de que le habían dado "un mando sin pilas".

Si los magistrados de la Audiencia Provincial votan y fallan a favor de la petición de medidas cautelares, aunque esta causa siga su curso en el Juzgado de lo Mercantil, Del Nido sí podría deshacer esa agrupación de acciones y votar de forma particular para la remoción del consejo, es decir, podría votar a favor de destituir a Castro. Ya dependería de que encontrara más o menos apoyos accionariales. He ahí la clave sustancial.