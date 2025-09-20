Alavés-Sevilla: De las palabras a los hechos

Un equipo que no pierde en casa desde abril frente a uno que sólo lleva un triunfo en casa en 2025. El contraste, quizá oportunista, habla de la diferencia de rendimiento entre el Alavés y el Sevilla, que se enfrentan esta tarde en Mendizorroza, feudo donde los nervionenses suelen rascar poco, para definir su papel en este inicio de Liga. Llega la quinta jornada con el enfrentamiento de dos equipos llamados, a priori y por presupuesto, a pelear en la zona media baja.

El equipo de Matías Almeyda llega con la necesidad de arrancar de una vez y para ello buscará la segunda victoria de la temporada. Y el conjunto de su compatriota Eduardo Coudet, en cambio, querrá confirmar su campanada en San Mamés celebrando con su gente tal proeza con otro triunfo.

Onces probables. / E. F. / Infografía

Ambas escuadras llegan con toda la plantilla disponible, prácticamente. Si no es de forma absoluta en el caso del Sevilla es porque hay tres jugadores inscritos que no viajaron, aunque si figuran en la nómina de LaLiga es por las circunstancias del club de Nervión.

Álvaro Fernández es un descarte; Joan Jordán estaba llamado a buscar otra salida, como la que tuvo con su cesión al Alavés precisamente la pasada campaña, si no se hubiera operado de la espalda en julio; y Ramón Martínez fue inscrito por el hueco que había y que le fue imposible rellenar a Antonio Cordón por el lastre del límite salarial.

Este viernes se conoció que con la gestión del director deportivo pacense el Sevilla ha logrado subir 20 millones de euros desde la última actualización de LaLiga del Límite de coste de plantilla deportiva (LCPD), en enero. Entonces el Sevilla figuraba como el último de esa nefasta clasificación de todo el fútbol profesional. Ahora, con un límite de la plantilla inscribible de algo más de 22 millones de euros ya sólo es colista de Primera División, pero supera a otros muchos de Segunda. Menos es nada y por algo se empieza.

Como dice Almeyda, el Sevilla tiene que ir reconstruyéndose “de a poco”. Pero el mismo técnico argentino reitera una y otra vez que en su proceso de crecimiento y de solidificación del nuevo proyecto no valen los mensajes sino los resultados:es hora de pasar de las palabras a los hechos.

Akor Adamas, novedad en la convocatoria, estira junto a Mendy. / Juan Carlos Vázquez

Tras el esperanzador empate contra el Elche, en el que el Sevilla fue castigado por algunos errores defensivos, su falta de fortuna arriba y algún error arbitral de criterio bastante ostensible, toca hacer bueno el punto con una victoria que costará un esfuerzo ímprobo.

Cada balón será oro sobre el césped de Mendizorroza, donde la parroquia babazorra está más que identificada con el fútbol valiente y aguerrido que plantea Coudet. Almeyda recupera efectivos. Con Ejuke y Akor Adams ya disponibles, tiene más recursos ofensivos. Falta seguir encajando piezas, evitar los desajustes tras la presión adelantada y también esos despistes defensivos como los de los dos goles del Elche. El proyecto debe arrancar ya.