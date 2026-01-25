Alexis se incorpora al grupo tras superar su golpe en la cadera; Sow se retiró por precaución

La plantilla del Sevilla se ha ejercitado en la mañana de este domingo en la ciudad deportiva, donde los titulares frente al Athletic Club de Bilbao tuvieron una sesión de recuperación tras el enorme esfuerzo realizado en pos de un triunfo revitalizador. Los que menos minutos tuvieron o no participaron sí realizaron una sesión más completa de entrenamiento y en este fue novedad la incorporación al grupo de Alexis.

El delantero chileno ha causado baja en los dos últimos partidos por un golpe en la cadera que le afectó al músculo. No pudo viajar a Elche ni tampoco fue citado para el encuentro con el Athletic. Este domingo ya realizó trabajo parcial con el equipo, por lo que estará disponible para el próximo partido, en Mallorca el lunes 2 de febrero.

Para ese encuentro también es esperado sin problemas Sow, quien se retiró el sábado del partido en el descanso por precaución. Matías Almeyda, preguntado por la sustitución del mediocampista suizo en el intermedio, momento en el que entró el central Castrín para que Gudelj adelantara su posición a la medular, aclaró que Sow simplemente "sintió una molestia". Pero el jugador no tiene ninguna dolencia, según la exploración médica realizada, y el miércoles se ejercitará con el grupo.

La plantilla descansará lunes y martes y volverá a los entrenamientos el miércoles, para encarar ya la preparación específica del partido del lunes en el feudo de un rival directo como el Mallorca. Ahora mismo el Sevilla está en mitad de la tabla con 24 puntos, tres más que el Mallorca, con 21, tras su derrota en el Metropolitano frente al Atlético (3-0). El partido, por tanto, será a cara de perro y causará baja por sanción Gudelj, que vio la quinta amarilla frente al Athletic. Castrín podría ser la solución en el eje de la zaga, como pasó en la segunda parte con el Athletic tras la retirada de Sow.

En el Sevilla siguen sus respectivos procesos de recuperación Azpilicueta, Marcao (cumplió su cuarto partido de sanción), Nianzou, Rubén Vargas y Januzaj. Alfon y Alexis ya estarán disponibles, en teoría, para la próxima jornada en Son Moix.