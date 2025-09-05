Alexis Sánchez: una estrella que se resiste a apagarse

Alexis Sánchez (Tocopilla, 19-12-1988) espera que su estrella aún luzca rutilante en su regreso a la Liga, de donde salió en 2014 después de tres años en el Barcelona y tras haber ganado títulos en casi todos sus destinos, también en el Arsenal y el Inter, donde contribuyó a la conquista de la Copa de Italia en 2024. No hace tanto tiempo. El chileno, bicampeón de la Copa América en 2015 (con Jorge Sampaoli) y 2016 (la del Centenario, con Pizzi), es un ídolo en su país. Pero, cerca de cumplir los 37 años, en Sevilla tiene que demostrar cuál es su motivación y que su luz futbolística no se ha apagado.

El delantero ha firmado un año tras desvincularse del Udinese, con un sueldo base. De otra forma no podría haber fichado en Nervión, donde espera disfrutar de la pasión del fútbol de nuevo. “La gente en Sevilla es única y es una de las razones por las que vine acá, también es por eso”, dijo en una entrevista a los medios del club tras su primer entrenamiento grupal, una vez obtenido el permiso de trabajo.

“El estadio, la afición. Me tocó jugar acá en contra y es hermoso”, reiteró más de una vez. El chileno quiso mostrar que su ansia por ganar, por dejar su impronta de crack, siguen intactas. Y lo seduce ayudar al Sevilla a volver a lo que cree su estatus natural. “Creo que debe estar más arriba de lo que está. Es un club que tiene que estar siempre como lo estuvo antes: peleando Champions, ganando títulos como Europa League. Tiene que volver a lo alto”.

Deportes / Juan Carlos Vázquez

En el Ramón Sánchez-Pizjuán ha jugado más de una vez... “Dos ya con el Manchester United y con el Barcelona”. “El estadio, la afición, es algo que es de temer”, expresó. Pero para que el coliseo de Nervión sea temible para el rival y no para los noveles sevillistas espera aportar su experiencia, “y ayudar a los más jóvenes”.

Promete Alexis que cuenta con ello no sólo con su ansia por seguir en el candelero del fútbol, sino con su físico pese a su edad. “Tuve muchas oportunidades para volver a Sudamérica, pero me encuentro físicamente bien, todavía tengo para estar en Europa y más que nada en el Sevilla, un club grande”.

¿Pero la edad no pasa factura? “Si uno está bien físicamente y es profesional en lo que hace, creo que lo puede demostrar. Mientras uno demuestre en el campo de juego que la edad son números...”, asegura con su promesa de rendir sobre el césped.

Experiencia para ayudar a los jóvenes, profesionalidad para cuidarse, afán por seguir peleando por títulos... Y polivalencia. “En las tres posiciones que son de arriba, al medio también me acomodo muy bien, pero mientras pueda ayudar al equipo, al míster…”. Llevará el dorsal 10. Un número para los astros, los elegidos. Y Alexis quiere que su estrella siga brillando.

Llega con ánimos renovados. El sacrificio económico, después de ganar mucho dinero en Europa, habla de su predisposición. Emplea un mensaje de alegría... como Cordón. Y también muestra esa garra “por ganar” del técnico. “Con Almeyda conversamos y conectamos enseguida”. Ahora debe conectar con el equipo y con esa grada que admira.