Marcao ultima su nacionalización española para ser comunitario

Buena noticia para las próximas planificaciones del Sevilla. Marcao está ultimando su nacionalidad española y ya espera la documentación del Ministerio del Interior para obtener su pasaporte, de modo que esta temporada pasará a ser jugador comunitario, según ha podido confirmar este diario. El central brasileño llegó en el verano de 2022 junto con Nianzou en aquella doble operación en la que Monchi buscó los relevos de Diego Carlos y Koundé. Y, pese a que no ha tenido ni rendimiento ni regularidad por su historial de lesiones, está poniendo de su parte para facilitar las cosas al Sevilla.

Ahora mismo en la plantilla del Sevilla hay tres extracomuniarios, el tope que marca el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol para que puedan alinearse juntos en un partido oficial, en sintonía con la UEFA. Se trata del brasileño más los dos chilenos recién llegados, Gabriel Suazo y Alexis Sánchez, quien curiosamente nunca ha iniciado la tramitación de su pasaporte comunitario pese a los muchos años que lleva jugando en Europa, y concretamente de forma continuada en Italia.

El central brasileño, uno más en la dinámica del equipo que dirige Matías Almeyda, ya arrimó el hombro cuando el club les solicitó a los futbolistas con contratos altos más antiguos, de la época Champions y alguno otro reciente como Iheanacho, que se bajaran el sueldo para ajustar el límite salarial. Secundó en ese sentido a Januzaj y, con otra fórmula pues tuvo que prorratear su contrato en un año más, contribuyó junto a Sow a que esta temporada bajara la masa salarial del Sevilla.

Marcao era un descarte en principio, aunque Almeyda espera poder sacarle rendimiento si lo respetan las lesiones. Su situación personal, complicada por la enfermedad de su mujer, lo ha venido condicionando para buscar acomodo fuera de Nervión dada su falta de rendimiento. En ese contexto, el brasileño entendió que debía buscar soluciones a su situación que pasaban por rebajarse el sueldo y también solicitar el pasaporte español, algo a lo que ya podía hacer este año 2025 por llevar tres años residiendo en España.

Una vez se ejecute su nacionalidad, el Sevilla podría fichar a otro extracomunitario si así se le presentara la ocasión en las siguientes ventanas de transferencias, enero o julio-agosto de 2026.