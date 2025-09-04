El desafío de Almeyda con Marcao y Nianzou, la pareja maldita de centrales

Matías Almeyda tiene muchos retos en uno. Debe sacar rendimiento a una plantilla con un coste de 10 millones de euros y algunos puestos por cubrir por el grave problema del límite salarial. En ese contexto, tiene el desafío de recuperar a Marcao y Nianzou, la pareja maldita de centrales cuyos contratos antiguos han condicionado el nuevo proyecto.

Marcao (29 años) y Nianzou (23 años) fue la pareja de centrales por la que apostó Monchi cuando en el verano de 2022 el Sevilla traspasó a Diego Carlos y Koundé. Sólo en coste de traspaso el Sevilla pagó por ellos 29 millones de euros... Por el brasileño pagó 13 millones al Galatasary. Y por el francés, 16 millones al Bayern Múnich. Eran otros tiempos, claro.

Estaban llamados a darles el relevo a dos de los centrales con mejor rendimiento del siglo XXI. Una pareja que solidificó en un entorno muy distinto al que llegaron sus relevos, uno brasileño y otro francés como sus predecesores. El diferente contexto y las lesiones lo frustraron todo.

Nianzou, junto a un grupo de futbolistas, con Azpilicueta en el centro. / Juan Carlos Vázquez

En aquel momento, el actual director deportivo del Aston Villa justificó los fichajes de Marcao y Nianzou haciendo un paralelismo con los perfiles de sus antecesores. Marcao debía ser el sosias de Diego Carlos, por edad, madurez, nacionalidad, perfil técnico y físico... Y Nianzou estaba llamado a seguir la estela de su compatriota Koundé: juventud, proyección, calidad técnica...

Tres años después, ambos son dos de los futbolistas con las fichas más elevadas, aunque Marcao, al contrario que Nianzou, sí ha accedido a prorratear su actual nómina ampliando a un año más la extensión de su contrato. Dos contratazos de la época Champions que no se han correspondido con el rendimiento de ambos, absolutamente condicionados por las continuas lesiones. Nianzou ha jugado 50 partidos (3 goles) en tres temporadas y Marcao 38 partidos (1 gol) en el mismo margen de tiempo.

Almeyda le ha dado más cariño hasta ahora a Marcao en la sala de prensa que en el césped. Y Antonio Cordón se refirió a Nianzou en su rueda de prensa nocturna con la esperanza de que sea su temporada, tras su calvario de lesiones. "Estamos convencidísimos y esperemos que esta sea la temporada de Nianzou. Si es su temporada, vamos a tener una línea defensiva bastante equilibrada con los que hemos fichado y la cantera", dijo el director deportivo.

El entrenador argentino ha loado el gesto del brasileño de bajarse el sueldo. Pero eso no condicionará que ponga a Marcao de titular. "Es un gran gesto que hacen pocos en estos tiempo donde matan por dos pesos". De hecho, en los tres partidos hasta ahora en la Liga ha preferido como titular a Castrín, con ficha del filial, junto a Kike Salas. El hecho de que sea zurdo puede que lo haya condicionado. O que no confíe del todo en su capacidad. Lo cierto es que tanto Nianzou como Marcao deben convencer a Almeyda para darles protagonismo. Y el técnico tiene el reto y la responsabilidad de intentar sacarles el máximo rendimiento. Estos días de parón son buenos para ello.