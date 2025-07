Alfon desvela su referente en el Sevilla FC: "Creo en sus valores"

El Sevilla Fútbol Club ya ha presentado ante los medios de comunicación a su primer fichaje de la temporada 2025/2026. Alfon González llega procedente del Celta de Vigo por cero euros después de no renovar con el combinado celeste. Su irrupción en LaLiga de la mano de Claudio Giráldez provocó el interés de varios equipos en hacerse con sus servicios, aunque el albaceteño ha reconocido tener claro desde el primer minuto que su futuro estaba en Nervión. Antonio Cordón no ha querido dejar pasar la oportunidad de destacar el trabajo de Víctor Orta para que el extremo terminase recalando en el cuadro blanquirrojo, en un movimiento que servirá para reforzar una plantilla necesitada de aire fresco en la zona ofensiva.

Además de alabar a su nuevo equipo, el flamante refuerzo sevillista ha querido destacar el papel de Matías Almeyda y sus nuevos compañeros en su adaptación a la capital andaluza. Sin embargo, y pese a su fluidez durante la rueda de prensa, un periodista ha sorprendido a Alfon con una pregunta sobre historia del conjunto nervionense. Al ser cuestionado sobre qué futbolista de la historia del combinado blanquirrojo sería un espejo en el que mirarse, el jugador no ha dudado en reírse y reconocer que esa respuesta "no la había pensado", aunque ha tardado poco en encontrar un nombre: "El Sevilla ha tenido grandísimos jugadores, jugadores históricos como Jesús Navas. Creo en sus valores como la humildad, el trabajo en el día a día, y por lo que me han comentado los compañeros era una barbaridad verlo entrenar. Jesús es un referente para nosotros".

Jesús Navas

A nadie se le escapa que Jesús Navas González es el mayor referente del Sevilla Fútbol Club, posiblemente, en toda su historia. El palaciego, que colgó las botas el pasado mes de diciembre, se ha consolidad como una leyenda para distintas generaciones de aficionados blanquirrojos, brillando además con la Selección española y siendo el futbolista con más títulos de la historia de la misma. Si se piensa en un futbolista que represente todo lo que debería ser el conjunto hispalense, la persona que aparece en el imaginario común suele ser el Duende de Los Palacios.

Alfon tendrá por delante la complicada tarea de brillar en un vestuario que necesita olvidar definitivamente los fantasmas del descenso que lo han asolado durante las dos últimas campañas. El exfutbolista del Celta de Vigo ha dejado atrás un equipo que ha logrado clasificarse para competición europea en aras de un histórico que pasa por un momento complicado, siendo quizás ese "elefante arrodillado" que asegura Antonio Cordón. Solamente queda esperar y ver cómo se adapta el de Albacete a Nervión y qué papel desarrollará en un equipo que sueña con volver a la zona noble de la clasificación.