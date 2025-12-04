Almeyda: "Ha sido difícil; nos jugábamos muchas cosas"

Matías Almeyda sabe lo que tiene encima. El entrenador del Sevilla sabía que un tropiezo ante el Extremadura hubiera significado una situación muy complicada para él y que inclusive hubiera puesto en peligro su continuidad. Todo salió bien, se salvaron los muebles y ahora sólo queda pensar en el Valencia en Mestalla, donde el equipo tiene que reaccionar. No hubo alardes, pudo ser una noche más tranquila, pero la bola del Sevilla está en el sorteo de los dieciseisavos de final.

"Ha sido difícil, a todos les cuesta. Se juega el orgullo, veníamos de derrota... Nos jugábamos muchas cosas", decía el argentino.

"El partido estuvo bien jugado en las dos partes, pudimos hacer más diferencia en el primer tiempo y es normal que ellos se volcaran en el segundo", añadía el preparador bonaerense.

"Valoro a todo el equipo, se esforzaron y buscan el cambio de chip que a veces nos cuesta. La afición es increíble, hay que agradecerles, que tengan un buen regreso y que sepan que todos juntos vamos a salir adelante", finalizó.