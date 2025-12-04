Feijóo presencia la victoria del Sevilla en la Copa sobre el Extremadura

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presenció este jueves la victoria del Sevilla por 1-2 sobre el Extremadura que mete a los nervionenses en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Presente en el palco del estadio Francisco de la Hera, el líder de la oposición, un buen aficionado al fútbol, ha vibrado con un partido que ha tenido emoción en la segunda mitad, cuando el equipo local, que milita en el grupo IV de la Segunda RFEF, acortó distancias tras el 0-2 con que se llegó al descanso y estuvo buscando el empate hasta el final.

Núñez Feijóo se encuentra en tierras extremeñas con motivo de las próximas elecciones en Extremadura que se celebran este 21 de diciembre. El presidente de los populares participó este jueves en un acto del partido en Don Benito y aprovechó para desplazarse a Almendralejo para presenciar el encuentro copero entre azulgranas y blanquirrojos, que los de Matías Almeyda sacaron adelante con los goles de Alfon e Isaac.

Además, en las gradas del Francisco de la Hera se ha vivido un gran ambiente con la presencia de más de 4.000 sevillistas y además el encuentro sirvió para brindar un emotivo homenaje a la memoria de José Antonio Reyes, ex futbolista de Sevilla y Extremadura que falleció en 2019 en accidente de tráfico cuando era jugador azulgrana.