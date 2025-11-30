Anatomía de 25 instantes en los Sevilla-Betis

El escaparate de una pastelería sevillana días antes del primer Sevilla-Betis del siglo en Primera.

Un cuarto de este siglo que nos alumbra da para muchísimo. De hecho no pocos de los protagonistas del nuevo duelo de rivalidad sevillana en Nervión ni siquiera habían nacido cuando se abrió la cadena en la primavera de 2001.

Los tropiezos del Sevilla como local en derbis / Departamento de Infografía

1 Una valla vencida. Ya bien entrada la segunda vuelta de la Segunda División más potente que se recuerda, Sevilla, Betis, Tenerife y Atlético de Madrid pugnaban por los tres puestos de ascenso. Los verdiblancos arrancaban un empate en Nervión. Marcó Tevenet, se venció una valla en la celebración del gol que no tuvo consecuencias graves y empató Gastón Casas.

2 Sopor y 45 faltas. El Sevilla-Betis posterior al ascenso de ambos a Primera se jugó en noviembre bajo un inopinado frío polar que heló el juego pero no la sangre de unos y otros: 45 faltas se repartieron los equipos para un 0-0.

3 Joaquín de cabeza. Los dos goles que le ha hecho Joaquín Sánchez al Sevilla han sido, curiosamente, de cabeza. El primero de ellos, Liga 2002-03, se lo sirvió Denilson en Nervión (18’). El equipo de Víctor Fernández le dio un baño al Sevilla de Caparrós en la primera parte, pero afloró la casta y el coraje de los anfitriones luego y Juanito se hizo un autogol.

4 De potrero. Ya volaba en el Sevilla de Caparrós el mayor talento que haya dado la fecunta cantera sevillista, José Antonio Reyes. El utrerano abrió su cuenta de goles en derbis, Denilson y Tote remontaron en 8 minutos, pero Antoñito vio cumplido su sueño y paladeó el sabor de un gol al Betis en Primera. Cuatro goleadores con fútbol de la calle.

5 Con Caparrós... Quinto y último derbi de la cadena con el utrerano en el banquillo blanco y de nuevo el manejo de los factores alrededor del juego que llevan al Sevilla a ganar por intensidad. De hecho, Daniel Alves y Javi Navarro marcan al inicio de cada parte (2-1).

6 ...y sin Caparrós. La faena bética de arrebarle la plaza de Champions al final de la Liga anterior cargó de una atmósfera asfixiante la grada. Javi Navarro fue expulsado pronto, Maresca transformó un penalti por mano de Joaquín, Maresca dejó a los suyos con nueve y Palop voló en una falta final de Assunçao (1-0).

Estadísticas de los dos equipos esta Liga / Departamento de Infografía

7 Sin televisión. La cruzada de Del Nido padre por los derechos televisivos impidió la transmisión de un derbi divertidísimo, en el que marcaron Kanouté, Rafael Sobis dos veces, de nuevo Kanouté para empatar y Renato para el 3-2 final.

8 Todo para la vuelta. El Sevilla era favorito en ese cruce copero de cuartos de final, pero el Betis de Luis Fernández hizo un notable partido defensivo en el Pizjuán (0-0). La vuelta se jugó en dos actos por el botellazo a Juande Ramos.

9 A perro flaco... El Sevilla de Manolo Jiménez trataba de superar la muerte de Puerta y la fuga de Juande, el Betis penaba con Lopera descendido del pedestal popular y para más inri, Luis Fabiano abre la goleada con un gol con la mano (3-0).

10 Ese gol de Kanouté. Ricardo Oliveira retornó al Betis donde tanto brilló para intentar salvarlo, hizo el segundo gol tras el tanto de Sergio García, y el testarazo final de Kanouté sólo sirvió para maquillar la derrota (1-2). Curiosamente, los béticos acabarían descendiendo luego por un solo gol en el average general.

11 ¡Todos al suelo! Enorme el alegrón que se dio el Betis en casa del vecino dos años después, Liga 11-12. El escritor Pepe Mel escribió el guion: falta directa de Beñat antes del descanso... y segunda falta del vasco engañando a todos por debajo de la barrera (1-2).

12 La manita. De esos partidos en los que todo le sale a uno de los dos. Reyes marcó en la primera jugada y el Betis de Mel ya fue un muñeco de trapo en las fauces de un pitbull (5-1).

13 Incomparecencia. La psicosis por el 5-1 de la Liga anterior afloró a los tres minutos con el gol de Bacca. Paulao fue expulsado dos minutos antes del 2-0 de Mbia con toda la segunda parte por delante y de nuevo hubo goleada (4-0).

14 Efímera ilusión. El Betis sufría por evitar el descenso, pero salvaba eliminatorias en Europa. Y en los octavos de la Liga Europa, dio la campanada con los goles de Leo Baptistao y Salva Sevilla y las paradas de Adán (0-2). Una semana después hubo drama bético en Heliópolis con la tanda de penaltis.

15 Humillación. Juan Merino trataba de inculcarle a su Betis su proverbial garra de jugador, pero tras el 0-2 de la ida, marcaron Reyes, Rami, Gameiro y hasta Kakuta. Fue un escarnio que la grada acabara canturreando el himno del Betis.

16 Aire rutinario. Cuatro días antes de la ida de semifinales europeas en Donetsk, Unai no se reservó nada ante un Betis que se relajó demasiado tras amarrar la permanencia (2-0).

17 Ay, ese VAR... El Sevilla de Jorge Sampaoli volaba en la Liga, pero el derbi fue muy igualado tras el feo gol de Mercado. Álex Alegría hizo un gol anulado que echó de menos el aún inexistente VAR (1-0).

18 La otra manita. Tras demasiados disgustos, el Betis se dio un alegrón histórico. Fabián marcó en la primera jugada y Tello, cuando el Sevilla buscaba el empate a cuatro final, culminó una contra que llevó el delirio al beticismo (3-5).

19 Aire de venganza. Con más sangre en los ojos jugó el Sevilla ante el demasiado académico Betis de Setién (3-2).

20 Sin cafeína. El Covid le quitó la pasión del público. Mateu pitó un discutido penalti, pero el Sevilla de Lopetegui fue justo vencedor (2-0).

21 El derbi 100. El zurdo En-Nesyri decidió con su pie derecho otro derbi a puerta cerrada. Fekir rozó el empate.

22 Enrarecido. El derbi posterior al palo de Jordán volvió a hacer asfixiante la atmósfera para aquel gran Betis de Canales que se arrugó (2-1).

23 Fuera de foco. El Sevilla de Mendilibar ya estaba salvado y miraba a esa Europa League que acabó ganando. Alineó un equipo de suplentes y estuvo más cerca de ganar que de perder al ser expulsado Miranda (0-0).

24 Ese manejo... El Betis de Isco fue mucho mejor, pero sólo Ayoze afinó a portería. El Sevilla supo imponer lo que rodea al juego y empató Rakitic con un obús.

25 Penalti de bar. Otra vez descifró mejor el Sevilla las particularidades de un derbi. Lukébakio marcó un penalti de bar, con be (1-0).