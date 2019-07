Es de sobra sabido que Monchi tenía mucho trabajo en el primer verano desde su vuelta de Italia. Se advertían un gran número de operaciones en el Sevilla y está siendo así. Además de los muchos refuerzos que ya ha realizado –Nemanja Gudelj fue el décimo–, el director deportivo gaditano está teniendo que enfrentar el apartado de descartes. Si ya tomaron la puerta de salida Muriel, Mercado o Promes, aún quedan jugadores con los que Lopetegui no cuenta y hay que colocar en otros lugares.

Uno de ellos es Simon Kjaer. El Fenerbahçe había sido vinculado a su nombre en las últimas semanas, pero no parece que el central danés vaya a volver a Estambul. Sí ha acrecentado su interés en él el Mónaco, que después de una pobre temporada en la Ligue 1 estaría buscando un defensor de sus características.

También tiene muchas papeletas para abandonar el cuadro nervionense Ibrahim Amadou. El camerunés, que fue el primer fichaje realizado por Caparrós el pasado verano, no ha convencido en su primer año en el fútbol español. Al parecer, el Fenerbahçe sí estaría contemplando su firma. Aunque los turcos no son los únicos interesados. Según el medio francés But Football, son varios los clubes galos interesados en Amadou. Entre ellos, el Saint-Etienne. El pivote de 26 años apenas disputó 755 minutos en la última Liga y los fichajes de Gudelj y Fernando hacen complicado que pueda tener protagonismo con Lopetegui.

Otro que parece en la rampa de salida es Sergi Gómez. El catalán tuvo una participación bastante más notoria que la de Amadou en la pasada campaña, pero su etapa en el Sevilla parece tener cerca su fin. Si ya este mes su nombre se ha vinculado en distintas ocasiones al Atalanta italiano, ahora surge el Valencia como posible destino.

Según apuntó el diario Superdeporte, el club che estaría interesado en el ex zaguero del Celta, que la pasada campaña disputó 4.131 minutos con el Sevilla.

En el día de ayer se agitó, además, el nombre de Sergio Rico. Según publicaron varios medios, entre ellos el luso O Jogo, el Benfica está pensando en él para reforzar la portería. El club lisboeta maneja a Rico como alternativa a Keylor Navas, que estaría pidiendo un alto salario para salir del Madrid en direccón a Portugal.

Rico, que en agosto de 2018 salió cedido al Fulham, no ha cuajado en su ciclo en Inglaterra y ahora el Sevilla debe volver a tramitar su futuro. O Jogo habla de una cantidad inferior a los diez millones de euros por un hipotético traspaso. El mercado avanza, pero el trabajo no parece parar para Monchi, que tiene que seguir adecuando el plantel a Lopetegui.