Batista Mendy: de lo que el jugador quiere a lo que el Sevilla puede...

Batista Mendy es junto a Odysseas Vlachodimos el jugador que más rendimiento está ofreciendo en el actual Sevilla. Sin embargo, ninguno de los dos son propiedad del club, pues están cedidos por el Newcastle y el Trabzonspor, respectivamente. Los dos se quieren quedar a partir de verano, pero ello requerirá una negociación con sus clubes y luchar contra otros equipos interesados con mayor poderío económico.

En el caso del francés, por el que el Sevilla tiene una opción de compra de 7 millones de euros, el jugador ha expresado esta semana su deseo de permanecer en el Sánchez-Pizjuán. Otra cosa distinta es qué podrá hacer el Sevilla, que está dando los pasos para intentar retener al futbolista, pero con unas limitaciones que nunca se sabe si serán suficientes. La idea de Antonio Cordón es tratar de rebajar ese precio o intentar prolongar la cesión, por ejemplo haciendo como el club hizo con Agoumé y el Inter, comprando un porcentaje de su propiedad. Por el francés pagó primero 4 millones para hacerse con el 50% de su pase y el pasado verano amplió ese porcentaje al 90%.

"Aún no hemos hablado con el Trabzonspor, pero todos saben que si voy cedido al Sevilla, es para quedarme. Estoy contento en España, me encanta el club, la Liga... Veremos qué pasa al final de la temporada. Es un préstamo con opción de compra de 7 millones de euros. Mi agente y mi familia ya han hablado con el Sevilla; les dijimos que quiero quedarme y escribir mi historia. Estoy en el Sevilla, centrado en el campo para dar lo mejor de mí y rendir bien. Después, nunca se sabe qué deparará el futuro", ha asegurado Mendy en una entrevista publicada por el portal FootMercato, donde también ha desvelado que tuvo una oferta del Espanyol.

"Cuando un club como el Sevilla te llama… Además, es LaLiga. Tras dos años en el Trabzonspor, quería volver a una de las grandes ligas europeas. Tenía ofertas de clubes españoles e italianos, pero también franceses, como el Niza. Tuve una oportunidad con el Espanyol de Barcelona, pero al final se canceló. Entonces, tuve que elegir entre la Ligue 1 y LaLiga, y elegí la liga española. Ya conocía la Ligue 1 y quería vivir una experiencia diferente. Mi agente y mi familia hicieron todo lo posible para que se hiciera realidad. El Sevilla me había estado siguiendo durante más de dos años; ya había hablado con mi equipo cuando aún jugaba en el Angers", añade el centrocampista.