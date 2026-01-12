Corona, otro técnico formado en el Sevilla que da un nuevo salto: al Spartak de Moscú

Después de que hace unos días fuera noticia Juanjo del Ojo al dejar el primer equipo del Sevilla para incorporarse al Pafos FC chipriota, lo que ha motivado que el preparador físico del filial Rubén Martínez se incorpore al staff de Matías Almeyda, ahora otro técnico formado en Nervión da un nuevo salto, nada menos que al equipo más laureado de Rusia, el Spartak de Moscú.

Sebastián Corona, ex futbolista del Sevilla, del Huesca y de otros equipos como Leganés, Tenerife o Albacete y que como técnico se formó en la carretera de Utrera, ha dado el salto como segundo de José Carlos Carcedo al fútbol ruso, precisamente en una operación conectada con la de Juanjo del Ojo. Carcedo, que fuera segundo entrenador durante muchos años de Unai Emery, entre otros clubes en el Sevilla, ha dejado al Pafos tras la primera clasificaión para Champions de su historia tras eliminar al Estrella Roja, para firmar como sustituto del serbio Dejan Stankovic por el Spartak de Moscú, donde ya estuvo con Emery y desde donde llegó al Sevilla. Así, Carcedo vuelve a tirar de Sebastián Corona, con quien ya trabajó en el Zaragoza y también en Chipre. El Spartak es actualmente sexto clasificado de la Premier Liga rusa.

El Pafos, tras la marcha de Carcedo, ha firmado como entrenador a Albert Celades, técnico que ha crecido en los escalafones inferiores de la selección española y que ha sido el que ha tirado de Juanjo del Ojo. Hay que recordar que Paco Gallardo es el seleccionador nacional sub 20.

Sebastián Corona y Juanjo del Ojo coincideron en el mismo cuerpo técnico junto a Agustín López en el juvenil de División de Honor del Sevilla que ganó dos Copas del Rey en la década pasada. Después el loreño estuvo algún tiempo en el staff del Sevilla Atlético.