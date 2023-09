José María del Nido Carrasco, vicepresidente del Sevilla, ha reconocido que la política del club en fichajes ha dado marcha atrás con Sergio Ramos y que el mercado cambió. A partir de ahí, tras reconocer que tanto él como el presidente, José Castro, como el director deportivo, Víctor Orta, dijeron por activa y por pasiva que el camero no volvería al Nervión, "si es bueno para el Sevilla, no podemos ser esclavos de nuestras palabras".

"En el comité de dirección, al empezar el verano, establecimos una política para volver al modelo de negocios. Jugadores jóvenes, desconocidos, con capacidad de plusvalía... y en esos parámetros no encajaba por su veteranía, a pesar de que es muy bueno. Yo fui el primero que dije que no existía ninguna posibilidad, lo dije desde el convencimiento. También lo ha dicho el presidente y Víctor Orta. Estaba marcado desde el Comité como parámetro. Ha cambiado que el mercado ha evolucionado, hemos tenido los tres primeros resultados como malos, quitando la Supercopa, y algunas dudas sobre el estado físico de algún jugador, teniendo un poco más de límite salarial valoramos entre todos la incorporación de Soumaré, Mariano y Sergio Ramos. En ese momento del mercado había que modificar esos parámetros y optamos por él. Hicimos todos una videoconferencia y a él le sonó a música para sus oídos y con todas las ganas que tiene de agradar y sacarse su espina nos convencimos rápido entre todos de que era lo mejo para el Sevilla FC", ha comentado el vicepresidente.

Del Nido Carrasco continuó su argumento y defendiendo la llegada de Sergio Ramos tras el primer mensaje del club de que no era una opción: "El primero que dijo que no era una opción fui yo, desde el convencimiento. No porque no fuera un candidato, sino por los parámetros marcados. Siempre hemos dicho lo que creíamos que teníamos que decir porque así se había decidido. Esto es fútbol. Si yo digo ahora que la plantilla es muy buena y en invierno tenemos que vender o fichar no significa que no esté convencido de esto. Es injusto focalizar en Víctor Orta esas críticas porque yo fui el primero en decir ese mensaje y ha habido muchos motivos y razones que han cambiado para tomar esta decisión. Tenemos una defensa joven y la experiencia y ambición de Sergio nos puede ayudar a que Nianzou, Kike Salas o Gattoni crezcan a su lado. Lo de Víctor es injusto porque siempre ha hablado como portavoz del Comité. De hecho valoramos la opción de que nos habíamos manifestado en contra, pero si es bueno para el Sevilla no podemos ser esclavo de nuestras palabras. Era oportuno y bueno para el club cambiar nuestra opinión inicial".

"Sergio ha renunciado a una ingente cantidad de dinero por volver. Cuando nos reunimos con él desbordaba alegría, ilusión, ambición... Parecía un juvenil con las ganas de volver. Tenía ganas de reconciliarse. Lo primero que ha hecho es pedir disculpas por equivocarse como hemos hecho todos en nuestra vida. Le encantó la idea de Víctor y del míster y la nuestra, la del presidente y la mía. Todos como motos por la vuelta de Sergio Ramos al club", finalizó.