Un sólo cambio en la convocatoria de Almeyda frente al Alavés

El Sevilla ha hecho oficial la convocatoria de Matías Almeyda para el partido tan decisivo en la lucha por la permanencia de este sábado en Nervión ante el Alavés. La lista sólo presenta un cambio respecto al encuentro anterior frente al Girona y es la ausencia de Oso, que estará de baja entre cuatro o cinco semanas tras caer lesionado.

Siguen fuera del equipo Marcao, Castrín, Vargas y Januzaj. El belga ha entrenado parcialmente esta semana con el grupo y como ha señalado Almeyda en rueda de prensa se espera que entrene ya al ritmo del grupo la próxima semana y podría volver a tener minutos ante el Getafe.

El lista de la convocatoria está formada por: Odysseas, Nyland, Alberto Flores, Juanlu, Carmona, Azpilicueta, Kike Salas, Nianzou, Cardoso, Gattoni, Suazo, Gudelj, Joan Jordán, Agoumé, Manu Bueno, Mendy, Sow, Ejuke, Miguel Sierra, Alexis, Peque, Isaac, Akor y Maupay.