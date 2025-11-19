El Comité de Competición le quita la roja a Collado por el error de apreciación del árbitro

El Comité de Competición ha retirado la roja que vio Alberto Collado en el partido Antequera-Sevilla Atlético (1-1) del Grupo II de Primera RFEF al atender las alegaciones que el gabinete jurídico del Sevilla hizo al acta redactada por el árbitro Palomares Gutiérrez. El colegiado gaditano erró en la apreciación de la jugada pese a que la revisó en el monitor del Football Video Support que rige en esta competición.

En el minuto 63 del partido en Antequera y con 0-1 a favor del Sevilla Atlético y con el balón en juego en otro lado del campo, Collado fue expulsado por una presunta agresión en una acción en la que es cierto que, tras una discusión anterior, se acerca al números 6 del Antequera (David Ramos), quien no sólo exagera al tirarse revolcándose con el césped el golpe recibido, sino que engaña echándose las manos a la cara cuando el golpe es clarísimamente de hombro con hombro.

Ante la obviedad del error de apreciación del árbitro el Sevilla presentó alegaciones a dicha expulsión dado que no se trataba de un error de interpretación, caso en el que los comités competitivos jamás rearbitran, sino un flagrante yerro de Palomares Gutiérrez. El balón estaba en otra zona del campo y fue el auxiliar de banda el que levantó la bandera ante el choque con el hombro de Collado a David Ramos.

La redacción de Palomares Gutiérrez del acta deja claro que vio otra cosa distinta a la que sucedió. / RFEF

El gaditano revisó la acción en el vídeo a pie de campo y decidió expulsarlo según argumentó en el acta "por golpear con la cabeza en la cara de un adversario no estando el balón en disputa entre ellos".

A raíz de la roja el Antequera empató y el equipo de Luci al menos aguantó más de 40 minutos (hasta el 104) con un jugador menos sin encajar la derrota. Esa expulsión condicionó el desarrollo del partido y el filial no pudo sumar los tres puntos y se queda solo con uno. Pero al menos Collado podrá jugar el domingo en Sabadell (20:30) en la siguiente jornada con el Sevilla Atlético, al que le toca una segunda salida consecutiva.