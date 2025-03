El dardo de Mendilibar al Betis: "Ganó como ganó"

Pese a no haber pasado mucho tiempo aquí, José Luis Mendilibar sabe lo que es entrenar un derbi. El que fuera técnico del Sevilla Fútbol Club en el tramo final de la temporada 2022/2023 compareció en los micrófonos de Canal Sur Radio para hablar sobre su periplo en el Olympiakos griego, aunque naturalmente dejó algunas pinceladas de su paso por la capital hispalense hace apenas dos temporadas.

Con el partido ante el Real Betis Balompié en ciernes, el vasco ha reconocido no sentir "esa rivalidad que existe. Cuando paseo por la ciudad, también me pasa aquí en Grecia, siento el respeto. No sé si será porque no estuve mucho tiempo, porque cualquier metedura de pata sirve para que te puedan decir algo, pero no me ha pasado nunca nada". Sin embargo, sabe de sobra que este es "un partido que no tiene nada que ver con el resto, es igualdad absoluta", y puso como ejemplo lo ocurrido en la última jornada: "El Sevilla perdió ante el Athletic y el Betis ganó como ganó, no creo que haya tanta diferencia entre ambos".

Jose Luis Mendilibar, en plena dirección del Sevilla-Betis. / Antonio Pizarro

Víctor Orta, uno de los que "fallan"

Por todos es sabido que Mendilibar no terminó bien con la directiva del Sevilla. En la entrevista, el técnico vasco aseguró que es normal la situación que vive García Pimienta: "Cuando yo llegué era el tercer entrenador y cuando me fui llegaron otros dos. El técnico tiene su responsabilidad, pero normalmente no es el que hace el equipo", asegurando que "cuando tantos entrenadores fallan, igual alguno falla también más por ahí".

El de Zaldibar reiteró que le parece normal lo que está ocurriendo con el actual cuerpo técnico del combinado sevillista: "No sorprende que el debate se centre en Pimienta. Los entrenadores tendrán culpa, pero no son los que hacen el equipo", y no dejó pasar la ocasión de mandar un recado a la cúpula de la entidad y la dirección deportiva de Víctor Orta: "Cuando todos los entrenadores fallan es porque otros también fallan".

Castro, Del Nido, Orta y Mendilibar durante un capítulo del documental de Netflix sobre LaLiga / Netflix

Lukebakio y su aprendizaje en Sevilla

El irrumpir de Dodi Lukebakio no ha sorprendido a Mendilibar, que considera al belga "un buen futbolista y nos dio cuando estuvo, pero nosotros pedimos una cosa y a veces te traen otras". Tras pedir un jugador de ciertas características en el mercado de fichajes, el que fuera entrenador del Sevilla recuerda cómo se sintió cuando llegó el extremo: "Te dicen que juega por la izquierda y tal... No, mira, jugó en la derecha y otras por dentro. En la izquierda son cuatro veces. Yo no estaba en su contra, solo quería a un zurdo que jugase en banda izquierda".

Cuando llegó al Sevilla el equipo estaba "casi en descenso", aunque Mendilibar considera que tenían "muy buenos futbolistas. Me ayudé de ellos para crecer yo también". El de Zaldibar considera que su buen hacer en Europa ha sido gracias a su etapa en Nervión: "Es lo que gané allí, saber jugar cada tres días. Llegamos allí y había que preparar los partidos en dos días. Eso también te hace ser mejor entrenador. Hasta que llegué allí, parecía que solo podía competir por la categoría. La mentalidad que tienen, por todo lo que han ganado, nos la contagió".