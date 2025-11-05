Del Nido, sobre la oferta de Lappí: "Fue rechazada por insuficiente"

José María del Nido Benavente se paró ante la prensa que cubría su llegada al Juzgado de Instrucción número 14 para declarar por la querella que le ha interpuesto A-CAP a través de Juan de Dios Crespo, una acción judicial que el ex presidente entendió como "una pérdida de tiempo" antes de enfocar otros asuntos de actualidad del Sevilla.

Uno destacado es el panorama de ofertas para hacerse con la mayoría del club. La única que ha trascendido hasta ahora es la de Antonio Lappí... "Sí, es verdad que me han llegado ofertas, pero no tenemos ningún acuerdo ni oferta escrita seria acorde al valor del Sevilla. Nuestro grupo ni ha vendido ni ha entablado conversaciones. Conozco la rumorología. No tengo oferta concreta más allá de la del señor Lappí, que fue rechazada por insuficiente y por no estar de acuerdo con determinadas cuestiones. No tengo más ofertas. En realidad, no hay ningún acuerdo de venta".

También habló del cambio estratégico de los nuevos americanos que ahora están representados por Juan de Dios Crespo, nuevo aliado de Del Nido Carrasco y su consejo y querellante contra Del Nido Benavente: "Antes, cuando estaban conmigo, eran muy malos y había que separarse de ellos. Ahora que son aliados del consejo, son muy buenos y hay que tenerlos en cuenta", dijo con ironía del Nido, quien sigue pretendiendo ser presidente del Sevilla: "Sueño con ello. Ya demostré que soy capaz de liderar una revolución, pero pasan las fechas y no alcanzo el poder".

También afirmó que ese rumor de que uno de los grupos inversores que quieren comprar el Sevilla cuenta con él como presidente... "Es verdad que algunas de las opciones que hay manejan esa posibilidad. Pero yo le digo que, de cierto a día de hoy, no hay ningún acuerdo de venta, al menos por mi grupo que representa alrededor del 40% del capital social".

Incluso volvió a sacar uno de sus más famosos lemas: "Si llega la oportunidad (de ser presidente), no le quepa la menor duda, tomaría las riendas de la sociedad. Le voy a contar un secreto que nadie sabe: lo mejor está por llegar".