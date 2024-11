Los otros delanteros del Sevilla que no marcaron en las primeras 12 jornadas de LaLiga

La afición del Sevilla está comenzando a llegar al hartazgo con sus delanteros esta temporada. Isaac Romero y Kelechi Iheanacho, los dos ‘9’ de la planificación de Víctor Orta para la 2024-25, no están, ni mucho menos, acercándose al rendimiento esperado. 0 goles acumulan en LaLiga EA Sports entre el lebrijano y el nigeriano en las primeras 12 jornadas de la competición. Unos números paupérrimos que alarman a la afición hispalense y que comienzan a ser un tema recurrente en las ruedas de prensa de Xavi García Pimienta. El técnico catalán, de momento, echa balones fuera con sus arietes achacando la culpa a una “racha negativa” y estando convencido de que los goles “acabarán llegando”.

En-Nesyri y Kanouté, dos estrellas del Sevilla con sequía goleadora

Esta sequía goleadora de los delanteros del Sevilla no es para nada inédita. Son muchos los arietes hispalenses que en el siglo XXI han llegado a la jornada 13 de LaLiga sin ver portería con una lista cuanto menos llamativa. Sin ir más lejos, el predecesor de Kelechi Iheanacho, Youssef En-Nesyri. El delantero marroquí en la temporada 2022-23, que acabó levantando la Europa League en Budapest, no marcó en la competición doméstica a la jornada 19, concretamente el 28 de enero ante el Elche de Pablo Machín. Aunque es verdad que marcó un hat-trick en Linares en Copa del Rey y dos en Champions, la puntería en LaLiga se le resistió casi toda la primera vuelta. Aquel año marcó 18 goles entre todas las competiciones, aunque sólo 8 en Primera División.

En-Nesyri celebra un gol la pasada campaña. / Europa Press / AFP7

Otro caso llamativo fue el de Frédéric Kanouté. El delantero de Malí no tuvo el comienzo más sencillo en Nervión cuando llegó procedente del Tottenham en el verano de 2005. Su primer gol en LaLiga no llegó hasta la jornada 15, frente al Barcelona en el Nou Camp, un encuentro que acabó perdiendo el Sevilla por la mínima. Fueron doce encuentros consecutivos sin marcar, e incluso erró un penalti ante el Villarreal en la segunda fecha del campeonato. No obstante, sí que es cierto que marcó en la Copa de la UEFA durante aquella primera vuelta, dos al Mainz 05 y otros dos al Besiktas turco, pero en la competición doméstica se le resistió.

Una larga listas de delanteros con mal inicio goleador

Además de estos dos nueves que tuvieron etapas gloriosas en Nervión, hubo otros casos que no tuvieron tanto éxito. Jugadores como Iago Aspas, que no marcó hasta la fecha 21, Munir El Haddadi en el curso 2019-20, hasta la jornada 16 o Javier Saviola, hasta 13. Luego hay un larga lista como Mariano, Dolberg, Rusescu, Baba Diawara o Manu del Moral que llegan hasta jugadores como Magallanes, Hornos o Toedtli. El paso de las jornadas determinará si los casos de los actuales delanteros del Sevilla, Isaac Romero y Kelechi Iheanacho, tomarán el cauce de Kanouté y En-Nesyri, resolviendo sus temporadas en la segunda vuelta, o se parecerán más a los casos de Dabbur o Rusescu.